Gonzalo Miró, brevísimo, no puede evitar estas tres palabras en TVE sobre la sentencia al Fiscal General del Estado

Como no podía ser de otro modo, 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró ha llevado en su sumario la sentencia del Tribunal Supremo que condena al ya ex Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados del novio de Ayuso.

Un texto que se ha publicado 19 días después de conocerse el fallo y que deja a las claras que es una condena por descarte porque no se aportan pruebas. De hecho, se habla de indicios, se emplean construcciones verbales como "tuvo que" que indican posibilidad pero no certeza y se redacta que la filtración del correo salió de la Fiscalía o de su entorno más inmediato. Es decir, no se sabe con exactitud pero sin embargo se condena a García Ortiz.

Pues bien, Gonzalo Miró no ha evitado un chascarrillo al introducir la noticia en el programa vespertino de La 1 de TVE. "Les ha costado pero el Supremo ya ha publicado la sentencia en la que condena al ya ex Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados", ha señalado el copresentador de 'Directo al grano'. "19 días después, conocemos por fin las razones del alto tribunal", ha añadido con cierta retranca.

Acto seguido, Marta Flich ha pedido un titular a algunos de los colaboradores de la mesa. La más implacable, Sarah Santaolalla: "No sé si haré yo este titular o una persona de mi entorno más inmediato como diría el Tribunal Supremo. Pero la realidad es que me reafirmo después de 19 días y una vez leída la sentencia en lo que llevo diciendo estas últimas semanas: que no hay pruebas para condenar al Fiscal General del Estado, que estamos ante un caso claro de lawfare, que esto es golpismo judicial y que han condenado a una persona sin pruebas, siendo un ataque a la democracia, a la justicia y a la institución". Y no ha dudado en tildar de "infame" la sentencia.

Tampoco Ada Colau se ha quedado atrás: "Eso de que se apunte a la culpabilidad en función del entorno pues es algo que no sé como definirlo cuando en derecho penal una de las cosas básicas es que el delito se le atribuye a una persona con nombre y apellido y no a un entorno de esta manera (...) Lo mires por donde lo mires, es tan evidente que es un caso de impunidad de una élite, de un entorno de Ayuso donde hay élites que tienen conocidos en el sector económico, en el sector judicial o en el mediático, que claramente se apoyan y lo que para un común mortal sería impensable, aquí es todo posible y ellos siempre caen de pie".