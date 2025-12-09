Sarah Santaolalla simplifica alto y claro lo que muchos sospechan tras la condena al Fiscal General

Casi tres semanas después de hacer pública su condena, el Tribunal Supremo ha notificado este martes la sentencia del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero mientras comentaban la resolución en 'En boca de todos', Sarah Santaolalla no ha dudado en enfrentarse a Nacho Abad y sus compañeros echando por tierra el fallo del tribunal y poniendo en los motivos tras su tardía publicación.

"Consideran probado que el fiscal general o alguien de su entorno filtró el correo... Y yo me pregunto: el delito lo comete uno y aquí en la sentencia estamos viendo es o el fiscal general del Estado o...", ha tratado de explicar la periodista al inicio de su intervención antes de que el conductor del espacio de Cuatro le parase los pies. "No, no, no. Te lo explico, para no perder el tiempo", ha advertido Nacho Abad.

Sarah Santaolalla se revuelve al leer la sentencia del fiscal general del Estado: "Había que salvar a Ayuso"

Sin embargo, Sarah Santaolalla seguía dispuesta a exponer su denuncia alto y claro, hablando por encima del presentador. "No le condenan por eso, me da lo mismo lo que considere el Tribunal Supremo. Se filtró y no se sabe quién lo hizo y por tanto no le condenan por eso, le condenan por emitir una nota de prensa que confirma datos estrictamente confidenciales", ha puntualizado Abad sin escuchar a su colaboradora.

“Una nota del Fiscal General con información de González Amador que ya se sabía.

Hoy salía la sentencia... Llevábamos demasiados días hablando del hospital de Torrejón y de los protocolos de la muerte de Ayuso”



— Sarah SantaOlalla (@SarahPerezSanta) en modo diosa hoy, por la… pic.twitter.com/1HhDrk4FYx — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) December 9, 2025

"Una nota que hay que recordarle a la audiencia que es en defensa del honor de la Fiscalía cuando la información ya la tenía todo el mundo, todo el país", ha señalado entonces la también colaboradora de 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas', rompiendo una lanza a favor de la inocencia del ex fiscal. "No es verdad", clamaba otra de sus compañeras de tertulia desde el otro extremo de la mesa.

Cada vez más alterada por la negativa de sus compañeros a tratar su punto de vista, Sarah Santaolalla clamaba aún más contra la resolución. "Y que alguien me explique cómo pueden condenar a una persona, al fiscal general del Estado cuando dice en la sentencia: 'El fiscal general del Estado lo filtra o alguien de su entorno'. O es alguien de su entorno o es el fiscal...", espetaba la periodista.

"Yo sabía que la sentencia salía hoy... ¿Por qué?", ha advertido la comunicadora antes de exponer su teoría sobre la demora en la publicación de la resolución. "Porque ya llevábamos muchos días hablando del Hospital de Torrejón, del CEO de Rivera Salud, hoy declaran por las 7291 (víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia), había que salvar a Ayuso y ahora hablan del fiscal", ha sentenciado la comunicadora.

Terminando de leer la sentencia del Fiscal General del Estado reafirmó mi opinión de los últimos días.

Es un claro caso de golpismo judicial y han sido capaces de condenar a una persona sin pruebas.

Aún están comprobando si ha sido el fiscal o alguien de su entorno. Lamentable pic.twitter.com/qsv5vSMdNB — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) December 9, 2025

Y más tarde, tras su paso por el magacín de Cuatro, Sarah Santaolalla ha tomado sus redes para reafirmarse en su postura. "Terminando de leer la sentencia del Fiscal General del Estado reafirmó mi opinión de los últimos días. Es un claro caso de golpismo judicial y han sido capaces de condenar a una persona sin pruebas. Aún están comprobando si ha sido el fiscal o alguien de su entorno. Lamentable", ha escrito en su perfil de X. "Nuevas formas de proteger al 'Clan Ayuso' por parte de la judicatura: condenar sin pruebas", terminaba añadiendo en otro post.