Antonio Maestre deja de piedra con este detalle de la página 137 de la sentencia al Fiscal General: "Un escándalo"

Casi tres semanas después de conocerse el fallo, el Tribunal Supremo ha publicado la sentencia que condena al ya ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y en la argumentación jurídica, algunas partes de la redacción claman al cielo por la evidente falta de carga probatoria. Se condena sin saberse realmente si fue el que cometió el delito. Un auténtico despropósito que ensucia definitivamente la justicia española. Por eso, Antonio Maestre no ha podido reprimirse en su cuenta de la red social X.

"'El Tribunal Supremo considera probado que el Fiscal General o alguien de su entorno inmediato' filtraron el correo. ¿Cómo se puede probar que lo hace uno u otro cuando el delito solo puede cometerlo una persona? O lo comete el Fiscal o lo comete alguien de su entorno. Menudo escándalo", ha sentenciado el periodista en primer lugar, aludiendo concretamente a la página 137 de ese documento. Y es que, en resumidas cuentas, la sentencia del Supremo dice sin pudor que el delito lo ha cometido el fiscal u otra persona, pero condena al fiscal. Sin pruebas. Algo absolutamente demencial.

El Tribunal Supremo considera probado que el Fiscal General o "alguien de su entorno" filtraron el correo.



¿Cómo se puede probar que lo hace uno u otro cuando el delito solo puede cometerlo una persona?



O lo comete el Fiscal o lo comete alguien de su entorno. Menudo… — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) December 9, 2025

El Tribunal Supremo ha puesto en una sentencia que condenan a una persona porque el delito lo ha cometido él u otra persona.



Es decir, reconoce que condenan a Alvaro García Órtiz existiendo la posibilidad de que el delito lo haya cometido otra persona que no saben cuál es.



Es… pic.twitter.com/IQqeEni1GI — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) December 9, 2025

Esa frase de la sentencia ha llamado poderosamente la atención, pero no es la única ni mucho menos. En las conclusiones, hay otra oración que deja más de piedra todavía: cuando se dice que el correo filtrado del novio de Ayuso "tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado". Una perífrasis de posibilidad en la que se ha detenido particularmente Antonio Maestre.

"Me parece impresionante que en una sentencia del Tribunal Supremo en la que no se aporta ninguna prueba y se basa en indicios, mientras desestima multitud de posibilidades de que haya sido la filtración de otra manera, se utilice esta construcción. Es tan definitorio que usen una construcción que implica posibilidad que me fascina", ha comentado son sorna y sin salir de su asombro el colaborador. Sin duda, asistimos a un escándalo de una magnitud bíblica que erosiona la credibilidad de la judicatura.