Revilla le dedica un implacable minuto a María Guardiola sobre el robo de votos en Extremadura: "Es infumable"

Miguel Ángel Revilla volvió a visitar este sábado, 20 de diciembre, 'La Sexta Xplica'. Lo hizo el día antes de que se celebren elecciones autonómicas en Extremadura. Precisamente la actual presidenta y candidata a la reelección, la 'popular' María Guardiola, ha lanzado un discurso que el expresidente cántabro tilda de "muy peligroso".

En la víspera del cierre de campaña, el PP advirtió de un posible 'pucherazo', a raíz del robo de una caja de la oficina de Correos de Fuente de Cantos. Unas acusaciones muy graves que Revilla ha criticado duramente en el programa nocturno de La Sexta: "Es infumable, muy peligroso. Porque si hay una cosa clara en España es que un país absolutamente democrático. Lo que dice Ayuso de que se están cargando la democracia… ¿en qué país del mundo hay la libertad que hay en este país para decir lo que se dice en el Senado, en el Congreso o en los medios?".

Además, ironiza con uno de los discursos más repetidos de la presidenta madrileña, quien ha asegurado hasta la saciedad que España vive en una dictadura, la 'dictadura sanchista'. "Imagina una dictadura en la que el presidente tuviera imputados a su mujer y a su hermano. Estamos en una democracia absoluta", deja claro el expresidente de Cantabria.

La funesta advertencia de Revilla ante unas posible elecciones generales

El ex político insiste en que "aquí no hay pucherazo posible. Correos funciona de maravilla y hay interventores. Aquí no se defrauda en unas elecciones porque es imposible. Es arriesgado lo que voy a decir, pero como digo lo que me da la gana… Yo no deseo un Gobierno del PP y Vox pero es lo que va a venir, pero imagina que el PSOE pudiera volver a gobernar. Casi no quiero que eso ocurra porque ahí sí hablarían de pucherazo", advierte Revilla sobre lo que pueda pasar en un futuro. Incluso lo ha comparado con lo vivido en Estados Unidos tas el asalto al Capitolio: "Están en la línea del americano".

Sobre las acusaciones de 'pucherazo' también hablaron en la mesa de debate de 'La Sexta Xplica'. Para Antonio Maestre, María Guardiola ha hecho "el ridículo": "Yo tengo sentido del ridículo. Hay cosas que pueden funcionar y no por eso hay que hacerlas y creo que cuando eres una candidata que tenía, o tiene, una previsión como lo que tenía ella, esto es un tiro al pie".

Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA): "El discurso del pucherazo es muy peligroso, ¿en qué país del mundo hay libertad para decir lo que se está diciendo?" #XplicaAñoDecisivo pic.twitter.com/25yWXDWPLZ — laSexta Xplica (@laSextaXplica) December 20, 2025

Antonio Maestre califica de "tiro en el pie" las palabras de Guardiola

"Independientemente de que le vaya a ir a mejor, peor o regular. No hacía falta y creo que el ridículo fue espantoso, no solo en el día en sí, sino después, al menos no reconocer que había hecho el ridículo ni que lo estaba haciendo era indecente", añade el periodista en el programa que presenta José Yélamo.

Sin embargo, esto no es lo que más ha impactado a Antonio Maestre: "Lo de que el candidato (socialista) sea Gallardo… solo recuerdo un tiro en el pie similar, que es el del peronismo presentando a Sergio Massa siendo ministro de Economía en un país con un 140% de inflación, cuando el otro candidato solo hablaba de economía".

"Hay cosas que se ven que están mal y que se ven que no van a funcionar. Porque la política puede tener muchas cosas difíciles de evaluar, pero hay otros tipos de cálculos, pero desde luego sabemos que lo de mañana en el PSOE va a salir mal. A lo mejor salía mal sin Gallardo, pero con Gallardo va a salir a peor", sentencia el colaborador.