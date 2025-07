Miguel Ángel Revilla paralizó 'La Sexta Xplica' con la insólita llamada que recibió en pleno directo

Este sábado, 26 de julio, el plató de 'LaSexta Xplica' ha vuelto a recibir a Miguel Ángel Revilla, uno de los invitados que más veces ha ido al programa. En un momento dado de la entrevista, José Yélamo se ha percatado de que el expolítico ha recibido una llamada telefónica.

"Esto es la segunda vez que pasa en directo", ha comentado el presentador, haciendo referencia a la llamada que Revilla recibió de su hija hace unas semanas en el mismo programa. Sin embargo, en esta ocasión la llamada no era tan agradable. "Era mi abogado", le ha explicado el expresidente de Cantabria. A modo de broma, Yélamo le ha espetado: "Mira que te he dicho cuando has hablado de Rato que te ibas a meter en un lío y te vas a buscar otra demanda".

Ante la preocupación del presentador, el invitado ha procedido a llamar en directo a su abogado para conocer el motivo de su llamada. Tras recordarle que estaba en el programa de La Sexta, le ha preguntado: "¿Por qué me llamas? ¿No me estás viendo? Menos mal". Un comentario que ha provocado las carcajadas de todo el plató, incluido de José Yélamo.

Tras colgar, el andaluz, sin poder contener las risas, le decía: "Menos mal que no nos está viendo. Nos podemos quedar tranquilos, no era por nada preocupante, ¿no?". Revilla bromeaba con la situación: "Podía darme la noticia de que el fugado (Juan Carlos I) me ha retirado la demanda. Me ha dicho que estaba en una cena". Sin embargo, esta no es la única llamada que el exlíder del PRC ha recibido en directo, ya que su móvil ha vuelto a sonar hasta en dos ocasiones más.

Revilla llama en directo al abogado de su querella con el Emérito#XplicaLaTrama pic.twitter.com/o8rHXctR0T — laSexta Xplica (@laSextaXplica) July 26, 2025

Revilla, muy crítico con los currículums falsos de los políticos

Entre otros temas, Miguel Ángel Revilla ha dado su opinión sobre la polémica de los currículums falsos de los políticos. Cree que se trata de algo "grave". "Qué afán de aparentar lo que uno no es. Hay gente que cambia hasta la edad", ha indicado. Aunque ha bromeado reconociendo que él también miente con eso, ya que cuando la gente le pregunta, dice que tiene 83 años, cuando en realidad tiene 82: "Lo hago para ir preparándome ya".

"Yo no digo que para dedicarse a la policía haya que tener un título, porque conozco gente con dos carreras pero sin sentido común. Y conozco a gente que no tiene dos carreras, pero es inteligente y opina con criterio. Lo fundamental es tener currículum. Eso sí que debería ser una exigencia, el qué has hecho antes", ha defendido el expresidente de Cantabria.

Además, ha lamentado el hecho de que "a la política española está llegando mucho pelota, pero gente de currículum nada". "Una persona que miente en su currículum, que es capaz de poner lo que no es, no puede estar en política. No es creíble, porque si miente en eso, puede mentir en casi todo", ha criticado Revilla.

Por eso, cree que "si se demuestra que cualquiera ha puesto lo que no son, que se vayan a casa todos, de cualquier partido político. El que ha sido capaz de mentir en eso no merece la pena que nos hable de todo lo bien que lo va a hacer. No es creíble", ha sentenciado.