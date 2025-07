José Yélamo frena en seco a un invitado por sus acusaciones a 'La Sexta Xplica': "No nos eches la culpa"

Este sábado 19 de julio, 'La Sexta Xplica' volvió a sacar a colación la problemática de la vivienda en España. El programa presentado por José Yélamo planteó un debate a raíz de las últimas medidas de regulación, que afectan principalmente a los propietarios. Uno de los asistentes al debate lanzó una acusación contra todos los medios de comunicación, lo que obligó al presentador a pararle los pies.

Se trata de Jon Goitia, arquitecto y constructor que se quejaba en el programa de La Sexta de cómo le afecta esta nueva regulación de Airbnb, una popular página de alquileres vacacionales. "Es notorio, ha salido que a partir de agosto van a empezar a quitar los anuncios de los que tengan NRUA (Número de Registro Único Ambiental), necesario para los arrendamientos distintos de los convencionales", explicó el constructor.

Acto seguido, no dudó en echar la culpa a los medios de comunicación por su, según él, aquelarre contra su colectivo: "Han decidido el sistema y los medios que ahora los culpables de todo somos los alojamientos". En ese mismo instante, José Yélamo salió en defensa del programa y de todos los medios de comunicación que han informado sobre este problema: "No nos eches la culpa a nosotros, Jon, a los medios no".

José Yélamo sale en defensa de los medios de comunicación

La sindicalista Afra Blanco se sumó a esta defensa: "Usar las viviendas para vivir como un negocio igual es un problema en plena emergencia". Para evitar que el conflicto fuera a mayores, José Yélamo zanjó de raíz la posible réplica del constructor: "No me arméis lio, venga".

Eso sí, ha querido dejar claro que ni el programa ni el resto de medios de comunicación son los responsables de la problemática de la vivienda en España. "Somos los culpables de todo, a ver si dentro de un año ha mejorado algo el acceso a la vivienda de los jóvenes por las viviendas turísticas de Madrid", sentenció el presentador.