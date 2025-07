Afra Blanco es clara como el agua al señalar cuál es el principal problema del PP en 'La Sexta Xplica'

Este sábado 12 de julio, 'laSexta Xplica' ha debatido sobre los ataques que esta semana ha recibido Pedro Sánchez por parte del Partido Popular. Ataques a su vida privada por los negocios de su suegro que han sido muy criticados por los colaboradores del programa, entre los que se encuentra Afra Blanco.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso, de haberse "lucrado" con la prostitución, en alusión a un supuesto negocio de saunas de su difunto suegro. El PP está atacando a Sánchez con este tema en base a unas informaciones periodísticas publicadas en los años 2014 y 2015.

Ante esta actitud que está teniendo Feijóo, que algunos tachan de "miserable", Afra Blanco cree saber cuál es el "problema" del PP en estos momentos. Su principal problema, según la sindicalista, es que ha roto relaciones con todos los partidos para acercarse cada vez más a la extrema derecha.

"El PP no se reconoce ni a sí mismo", asegura Afra Blanco

"El problema del Partido Popular se llama Partido Popular, que no se reconoce ni a sí mismo porque intenta ser la marca blanca de Vox", ha empezado diciendo la colaboradora. Aunque, en su opinión el verdadero "problema es a quién ha escogido como socio, que no es el PNV porque ha roto todos los puentes. Que no es la antigua Convergéncia i Unió porque ha roto todos los puentes. Y que no es ningún otro partido. Es Vox porque así lo ha decidido el PP".

Afra Blanco también ha dado su opinión sobre las declaraciones de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que aseguran no reconocerse en los audios grabados por Koldo García. "La Justicia tiene claro y descarta que sean falsos. Pero Santos Cerdán y José Luis Ábalos dicen que no se reconocen en ellos", ha dicho la sindicalista.

"Quiero ver cómo avanza todo esto, pero parece que hay un análisis pericial que no ha sido capaz de poder verificar esas voces, más por la calidad de las voces. Ellos van a seguir manteniendo, que no digo que esté de acuerdo, un intento de impugnación sobre los audios", ha concluido Afra Blanco.