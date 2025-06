Máxima tensión de José Yélamo con una votante de Trump en 'La Sexta Xplica': "Silencio, te voy a cortar el micro"

Este sábado, dos temas han acaparado todo el foco en 'La Sexta Xplica'. Por un lado, la grave crisis en la que se encuentra el PSOE y, por otro, los últimos movimientos de Donald Trump respecto a la guerra entre Irán e Israel. Como cabía esperar, debido a ambos temas de candente actualidad, José Yélamo tuvo una noche un tanto movidita, con varios enfrentamientos entre los invitados.

Pero, sin duda alguna, la paciencia del presentador de La Sexta la colmó Lucrecia Aldao, una votante de Trump que mostró una gran falta de respeto hacia el resto de interventores del programa. Pilar Velasco fue la primera en intervenir en el debate en torno al presidente de los Estados Unidos. "Todo esto está afectando a la credibilidad de Donald Trump porque parece que va a rastras de Netanyahu", expresó la periodista.

Era entonces cuando Lucrecia Aldao le espetó: "Por favor, es que no tiene ni idea". Una primera falta de respeto que frenó en seco José Yélamo, quien le pidió "tranquilidad". Pero la mujer, haciendo oídos sordos, continuó hablando por encima de el presentador, en un tono absolutamente irrespetuoso: "Es la típica que habla de lo que no sabe, escucharla me pone enferma. Es todo incorrecto".

Ante esta situación, el presentador se vio obligado a pararle los pies: "¡Silencio, se acabó! No te voy a dar más explicaciones". Mientras Pilar intentaba explicar su punto de vista, la defensora de Trump continuaba con sus ataques hacia la periodista, murmurando que parecía un "disco roto". Cuando Velasco aseguró que el presidente estadounidense tenía un "problema de credibilidad", la mujer soltó un "como tú". Fue entonces cuando Yélamo, al límite, acabó por explotar: "De verdad, Lucrecia, no te voy a permitir que aludas personalmente a la gente y que utilices ese tono, es que no viene a cuento. No tiene ningún sentido, te lo digo en serio".

"Es que dice tonterías", insistía la votante de Trump. "Te lo estoy diciendo por las buenas. Aquí nadie dice tonterías, cada uno dice su opinión. No te dejo decir nada. Silencio, vamos", intentaba zanjar José Yélamo, cuando ella pedía dar su punto de vista. Si embargo, ella continuó haciendo caso omiso al presentador del programa de La Sexta y murmurando cosas por lo bajo, impidiéndole terminar. Esto provocó que el andaluz le diera un serio ultimátum: "Lucrecia, si vuelves a hablar, te voy a cortar el micro".

"No permito faltas de respeto ni que digas que la gente dice tonterías. Encima, sigues. Por favor, silencio", sentenció harto el comunicador. Poco después, ya más calmada, Lucrecia dejó claro que "es mi país y yo he votado para Trump", algo de lo que, a la vista está, se sentía muy orgullosa. E insistía en que "tengo que repetir esto todos los sábados: no hemos entrado en guerra, Trump no ha empezado ninguna guerra".

En su opinión, "lo que ha pasado con Israel y con Irán lo tiene Israel en la cabeza desde hace cuarenta años porque Irán es el país terrorista por antonomasia. Hezbolá está en todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo de Trump? Cambio de régimen, lo que quiere es echar a los muyahidines estos y traer al hijo del sha. Esa es la estrategia". Antes de finalizar su intervención, la mujer volvió a defender al presidente norteamericano. "Que quede claro: Trump no ha iniciado ninguna guerra todavía", sentenció.