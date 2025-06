Ferreras alerta de forma seria en La Sexta lo que puede pasar con el PSOE: "Puede ser un jaque mate definitivo"

Este sábado 21 de junio, 'LaSexta Xplica' ha dedicado parte del programa a analizar la situación que atraviesa el Gobierno tras el escándalo en el PSOE. Para ello, han contado con la intervención de Antonio García Ferreras, quien ha dado su opinión al respecto y ha vaticinado lo que puede pasar con el Ejecutivo.

Pese a que Pedro Sánchez salió en seguida a dar la cara ante los medios de comunicación, nada más conocerse la implicación de su número 2, Santos Cerdán, en la trama Koldo, los socios de investidura insisten en que hacen falta más explicaciones por parte del presidente. El presentador de 'Al rojo vivo' ha analizado en el programa nocturno de La Sexta esta grave crisis que atraviesa el Gobierno en general, y el PSOE en particular.

En opinión de García Ferreras, "tienen una estrategia de ganar tiempo y aguantar al verano, pero es que el verano está más lejos de lo que parece con todo lo que vamos sabiendo. En el Gobierno hay un sector que piensa que en el verano la gente se va a olvidar de esto. El problema es que el tamaño de esta trama corrupta es inmenso. La cantidad de material que todavía no conocemos y que puede desvelarse puede ser un jaque mate definitivo a la legislatura".

Ferreras: "Los socios de investidura están aguantando lo inimaginable"

Además, el periodista señala que las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García de este próximo lunes tendrán lugar en una semana muy ocupada para Pedro Sánchez. "Tenemos a un presidente del Gobierno que empieza la semana con la cumbre de la OTAN enfrentándose a Rutte y Trump por el aumento del gasto en defensa, a mitad de semana Consejo Europeo y el fin de semana cumbre de Naciones Unidas en Sevilla", explica Ferreras sobre la apretada agenda del líder del Ejecutivo.

Sin embargo, pese a todo, recuerda que "Koldo y Ábalos declaran el lunes y son una bomba. Son gente que se están jugando muchos años de cárcel y no solo ellos, sino también gente de su familia. Esa tentación de poder pactar con la Fiscalía para aminorar el castigo que puedan recibir está ahí. Para ello no basta decir 'tiro de la manta', tienes que ofrecer novedades, tienes que sorprender a la Fiscalía Anticorrupción ofreciendo detalles que quizá hasta ahora no conocemos".

Respecto al futuro del Gobierno, el presentador de 'Al rojo vivo' asegura que "nadie en el Gobierno ni en los socios de investidura te defiende con consistencia" que la legislatura pueda aguantar hasta 2027, año en el que habría elecciones generales. "Los socios de investidura están aguantando lo inimaginable", sentencia Ferreras.