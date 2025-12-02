El reventón de Nacho Abad en directo por lo ocurrido con un miembro de Vox: "¿Crees que el público es imbécil?"

'En boca de todos' ha abordado el 'bicicletazo' de un ciclista a un miembro de Vox durante una mesa informativa en Ponferrada (León). Nacho Abad ha entrevistado a Miguel Suárez, coordinador de la formación ultraderechista, y la charla ha acabado en un bronco desencuentro.

El político, testigo del suceso, ha narrado los insultos que profirió este individuo y la agresión al simpatizante del partido de extrema derecha. Una acción violenta que todos los partidos de la localidad leonesa han condenado. A pesar de ello, Suárez ha sostenido el discurso victimista de la deshumanización contra Vox por parte de la izquierda en un intento de avivar la polarización ya existente.

Sin embargo, Nacho Abad prefería ver el vaso medio lleno que medio vacío y ha sacado el lado positivo a este incidente: "Creo que hemos avanzado mucho si todos los partidos lo han condenado, incluido el PSOE. Igual que yo esperaría una condena de Vox en caso de que un energúmeno pegase a alguien de la izquierda".

Por su parte, el invitado del programa de Mediaset ha proseguido reiterando que desde la izquierda se deshumaniza a Vox y que se está legitimando el atacar al partido liderado por Santiago Abascal. Un relato que parecía previamente preparado.

Al hilo, Nacho Abad le ha preguntado directamente si Vox condena la agresión sexual de ese ultra que tocó los pechos a una manifestante de Femen en Madrid, pero Miguel Suárez se ha escabullido y ha continuado con el mantra del ataque continuado contra Vox y de la deshumanización. Alegato que ya había repetido varias veces.

Finalmente, Nacho Abad no ha tenido más paciencia y le ha acusado de "victimizarse". "Nos hemos tirado diez minutos hablando de eso y, cuando le he pedido una simple condena de cómo un señor se pone a tocar los pechos a una mujer en la calle, usted no ha dicho que es intolerable", le ha confrontado sin rodeos.

"¿Cuántas veces me ha repetido este mensaje?", le ha cuestionado, harto de su discurso repetitivo. "Las que haga falta", le ha replicado el representante de Vox. "¿Usted cree que el público de este programa es imbécil? Lo digo porque, como lo ha repetido 17 veces, creerá que el público es imbécil y que a la primera no la ha entendido", ha lamentado Nacho Abad.

"Yo condeno toda la violencia y no hace falta que lo diga 17 veces para que se me entienda. No hace falta más", ha rematado el presentador de 'En boca de todos' poniendo fin a la entrevista abruptamente y admitiendo que necesitaba relajarse después del encontronazo con este miembro de Vox.