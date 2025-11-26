Nacho Abad tiene que cortar a un invitado tras aludir a 'Malas Lenguas' en Mediaset: "Vamos a dejarlo ahí"

Las conexiones en directo de 'En boca de todos' llegan a menudo cargadas de sorpresas que Nacho Abad se ve obligado a manejar para no perder las riendas del programa. Eso mismo ha ocurrido este miércoles cuando uno de sus invitados ha sacado a relucir 'Malas Lenguas', el espacio de Jesús Cintora en TVE mientras conectaba con plató, algo que el presentador de Mediaset ha frenado en el momento.

El espacio de Cuatro se centraba este miércoles en el asesinato de un hombre en su finca, desplazándose hasta la localidad malagueña de Yunquera. El conductor del magacín conectaba así con uno de los amigos de la víctima, Juan, que en este caso es el testigo clave de cara a la investigación. Así, el invitado comenzaba a soltarse cada vez más en el programa, negándose a contestar únicamente las preguntas que puedan "entorpecer" el trabajo de las autoridades.

Nacho Abad para los pies a su invitado por cómo cuela a 'Malas Lenguas' en 'En boca de todos'

"¿Le llegaste a preguntar por qué vendía cocaína si no lo necesitaba?", le preguntaba Nacho Abad en un punto de la entrevista al joven, que se sinceraba sobre su relación con la víctima y la cantidad de veces que habían asaltado su casa. "No, porque era muy borde. Si a mí me echaba de aquí", explicaba el invitado de este martes. "Nos tomábamos cuatro copas y como te has fijado que soy un chaval al que le cuesta hablar, pues hablo muchísimo, me decía: 'venga, vete para tu puta casa", continuaba recordando.

Nacho Abad y un entrevistado de 'En boca de todos'

Y en un exceso de confianza, Juan no se cortó en explicar a Nacho Abad y la audiencia la discrepancia política que había entre ellos. "Si, porque hablo mucho y porque empezábamos… Él apoya mucho a Pedro Sánchez y cuando entraba el tema de la política. Imagínate con todas las pagas que tenía, para él, Pedro Sánchez era Dios. Y yo que no he cobrado una paga en mi vida con una pierna menos…", trataba de explicar el invitado.

Sin embargo, el conductor de 'En boca de todos' no ha tardado en frenarlo en busca de reconducir la entrevista. "Juan, escucha, vamos a dejarlo ahí", señalaba entonces el presentador, sin demasiado éxito, pues el entrevistado de este martes había abierto fuego contra la tendencia política de su amigo, e incluso sus gustos televisivos.

"Sí, se veía 'Malas Lenguas' y yo le decía: '¿cómo puedes ver esa bazofia?", ha llegado a señalar Juan ante las cámaras del espacio de Cuatro, lanzando un dardo al espacio de Jesús Cintora que hacía a Nacho Abad plantarse finalmente. "Vamos a parar ahí, no califiquemos los programas de la competencia", ha advertido con gesto serio el periodista para evitar que la entrevista se convirtiese en un fuego abierto contra Televisión Española..