Jesús Cintora saca los colores a Tellado tras su enganchón con Silvia Intxaurrondo en TVE con un dardo claro e indigesto

Este viernes se ha vivido un tenso momento entre Silvia Intxaurrondo y Miguel Tellado cuando el portavoz del PP atacaba vilmente a RTVE en 'La Hora de La 1'. Un enfrentamiento sobre el que se han manifestado tanto Javier Ruiz como Jesús Cintora en sus respectivos programas.

Ambos presentadores no han dudado en contestar a los ataques de Miguel Tellado hacia RTVE. "Entiendo que hoy es un día muy difícil en TVE y a mí me gustaría tener una televisión pública que no manipule en un día tan grave. Me molesta y preocupa enormemente que desde una televisión pública como esta, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial. Es muy grave y eso no puede suceder en democracia. Es una irresponsabilidad absoluta que ningún demócrata puede mantener. Y es también un ejercicio de utilización política de los medios públicos. Esto no es admisible. No vale todo", comentaba el político en 'La Hora de La 1'.

"Hoy tenemos otra derivada más, el PP, Miguel Tellado contra TVE entrando a decir primero sobre la sentencia que no hay sentencia que es el fallo y alguna cosa más que ahora tocará responder. Y hay otra derivada más que es ir contra los profesionales del periodismo", empezaba explicando Jesús Cintora antes de dar paso a un breve vídeo sobre lo visto en el programa de Silvia Intxaurrondo.

A la vuelta del vídeo, el presentador de 'Malas Lenguas' no se reprimía al lanzarle varios zascas. "Señor Tellado de impuestos va la cosa, precisamente en el origen, dice que pagamos todos con los impuestos, pues díselo a la pareja de Ayuso que hay que pagarlos", aseveraba. "Otra, es un fallo, no una sentencia. Pide respeto a la sentencia y las sentencias, ese es el problema que por ahora hay gente que está debatiendo, ¿se puede debatir no, señor Tellado? Si usted presume de democracia deje que la gente se exprese, habrá quién lo considere un golpe y otros que lo consideran que es estupendo como ustedes", proseguía soltando.

"¿Pero de ahí a intimidar a periodistas? Queriendo presumir de democracia. Igual lo primero es comportarse como un demócrata. Aquí la gente se puede expresar, la gente se expresa con libertad de expresión. Es un fallo, no es una sentencia, que quede claro. Y de impuestos, para poder pagar esta casa hay que pagarlos, dígaselo a la pareja de Ayuso que presuntamente no pagaba todos los que tenía que pagar", sentenciaba Jesús Cintora.

Posteriormente, tras escuchar a sus colaboradores como Sarah Santaolalla y José Miguel Villaroya así como a Esther Palomera, que entraba por conexión, Cintora dejaba un último dardo al secretario general del PP. "Yo no sé lo que le molesta al señor Tellado, aquí la gente opina y por ejemplo manipular es decir que lo que es un fallo es una sentencia", añadía antes de invitar al político al programa. "Está usted invitadísimo", concluía.