Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo

Javier Ruiz se ha pronunciado en 'Mañaneros 360' horas después del encendido desencuentro que se ha producido en 'La hora de La 1' entre Miguel Tellado, el secretario general del PP, y la presentadora Silvia Intxaurrondo a cuenta de la controvertida condena al Fiscal General del Estado.

Tellado ha vuelto a cargar las tintas contra RTVE y ha condenado que la cadena pública hable de "golpe blando" por ese polémico fallo del alto tribunal. "Entiendo que hoy es un día muy difícil en TVE y a mí me gustaría tener una televisión pública que no manipule en un día tan grave. Me molesta y preocupa enormemente que desde una televisión pública como esta, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial. Es muy grave y eso no puede suceder en democracia. Es una irresponsabilidad absoluta que ningún demócrata puede mantener. Y es también un ejercicio de utilización política de los medios públicos. Esto no es admisible. No vale todo", ha clamado el político popular.

"Al fiscal general del Estado le han condenado por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez y atacar a una rival política. Y hoy se utiliza la televisión pública para atacar al poder judicial. ¿En qué democracia estamos? Creo que deberían hacer un análisis muy profundo sobre lo que está haciendo esta televisión. Me parece grave que usted haya permitido que se hable de golpe blando", ha sermoneado a Intxaurrondo.

Pues bien, Javier Ruiz ha abordado este tema en su programa, citando en primer lugar las palabras de algunos socios del Gobierno: "Los socios del Gobierno están diciendo que en el siglo XXI los golpes de Estado ya no se dan con ejércitos. ¿Cómo caen las democracias? Controlando a la policía, a la justicia y a los medios, el relato. Y si uno no puede controlar a los medios, lo que hay que hacer es eliminarlos".

"Escuchen hoy a Tellado diciéndole a TVE la línea que tiene que seguir y las palabras que puede o no puede utilizar. Así con Silvia Intxaurrondo", ha introducido el presentador. En ese momento se ha emitido un total de Miguel Tellado con las declaraciones antes reproducidas.

Acto seguido, Javier Ruiz le ha dado una réplica de diez al secretario general del PP: "El respeto está y el espíritu crítico debe de estar. Y es lo que hace TVE y es lo que hace esta casa. Nosotros entendemos que, en ocasiones, a ciertos responsables políticos les gusta más las televisiones públicas que ellos sí controlan donde se llama miserable al presidente del Gobierno. Entonces no se hacen discursos de respeto. Miserable o rata han pasado totalmente por pasillos de televisiones públicas sin que el Partido Popular haya puesto el gripo en el cielo".

"Al PP y sobre todo a Tellado en este caso parece molestarle más la falta de control de los medios que la propia sentencia o el propio fallo. Así que simplemente, por dejar las cosas claras, señor Tellado, como le ha dicho Intxaurrondo, tomamos nota, respetamos su opinión, también la del Tribunal Supremo, y la discrepancia es legítima y no es traición. Eso, la discrepancia como traición es propio de otros regímenes. Para que las cosas queden claras", ha proseguido sin rodeos el periodista.

Por último, Javier Ruiz ha defendido la pluralidad de TVE: "Esto es tan sectario, tan sesgado que han escuchado ustedes la opinión de dos posiciones radicalmente distintas en esta mesa y criterios varios. Esto en mi pueblo se llama pluralidad. En Telemadrid y en otras teles no van a ver ejercicios como este pero aparentemente el mal está aquí", ha sentenciado.