Baltasar Garzón se arriesga a la represalia y enmudece TVE con lo que dice del caso del fiscal: "No me siento seguro"

Baltasar Garzón ha dado un puñetazo en la mesa en su intervención en 'Mañaneros 360' en La 1 de TVE a la hora de valorar el polémico fallo del Tribunal Supremo que condena al Fiscal General del Estado, sobre el que ha dejado claro que discrepa profundamente.

"Yo discrepo radicalmente. El fiscal tiene unas garantías en su nombramiento. No depende del Gobierno. Hay que decirlo de una vez por todas. Es mentira. Es autónomo, es un órgano de rango constitucional. Tiene unos mecanismos de control, de supervisión, de dación de cuentas. No rinde cuentas al Gobierno", ha defendido en primer lugar en respuesta a quienes afirman que es un peón de Sánchez.

En su opinión, García Ortiz "está asumiendo una situación absolutamente injusta". "Y desde luego, esto de que no se pueda criticar al Tribunal Supremo ya está bien. Y que digan que el Supremo es palabra de Dios es mentira. En el Supremo no están los mejores. Hay algunos muy buenos y otros no tan buenos. Y esto responde a una dinámica de nombramientos y de cuotas (de partidos) que no es precisamente la mejor", ha cuestionado Baltasar Garzón sobre la neutralidad y la carga ideológica que pesa sobre los tribunales.

Baltasar Garzón: "No sé si decir esto me traerá consecuencias, pero me da igual. No podemos estar callados"

"Yo discrepo de esta sentencia", ha reiterado antes de que Javier Ruiz le despidiera. "Perdón por el énfasis, pero es que estoy muy enfadado con la justicia del Tribunal Supremo. Y no sé si decir esto me traerá consecuencias, pero me da igual. No podemos estar callados ante determinadas situaciones", ha protestado muy vehementemente el histórico magistrado.

"¿Qué consecuencias le va a traer?", se ha interesado el presentador de las mañanas de TVE. "No lo sé, cualquiera, pero no confío en esta justicia. Ya no me siento seguro después de haber visto lo que he visto", ha denunciado Baltasar Garzón sin ambages.

"Por eso, estoy deseando que llegue el argumento de esa sentencia, para ver si se puede recuperar esa confianza. Tienen que ser muy sólidos esos argumentos. No entiendo por qué se ha adelantado el fallo, no lo entiendo", ha declarado el jurista, apreciando en ello una clara anomalía.

Para acabar, Baltasar Garzón ha dejado un recado a Isabel Díaz Ayuso por su declaración institucional este viernes celebrando la condena al fiscal: "Mientras tanto esa presidenta está diciendo lo que se le pone en la nariz, atacando a diestro y siniestro y pidiendo dimisiones. Oye, pero que es al fiscal al que se ha juzgado... ¿Por qué narices tiene que dimitir el Presidente del Gobierno? Vamos a respetar la separación de poderes".