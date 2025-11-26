Antonio Naranjo se sale de su tono habitual y hace una excepción con Sarah Santaolalla tras su denuncia

Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla han protagonizado algún que otro intercambio de opiniones cargado de tensión en la mesa de 'En boca de todos', espacio de Cuatro en el que coinciden como colaboradores. Sin embargo, el presentador de Telemadrid ha dejado a un lado sus diferencias ideológicas con la periodista para tomar sus redes sociales y lanzar un mensaje contra los últimos ataques que ha recibido.

Su fichaje en 'Malas Lenguas' y el aumento de su tiempo en la mesa de debate de 'Mañaneros 360' la ha puesto en el punto de mira desde el inicio de esta temporada. Señalada e increpada incluso desde el Partido Popular, Santalaolla lidia a diario con todo tipo de insultos y vejaciones en sus redes sociales por su contundente postura sobre la derecha española, pero lo visto en una concentración reciente de Vito Quiles sobrepasa todos los límites.

Antonio Naranjo sorprende saliendo en defensa de Sarah Santalaolla: "Todo se puede y debe debatir"

Con Vito Quiles a la cabeza envuelto en una bandera de España, se puede ver como el grupo de asistentes jóvenes corean al unísono "Sarah Santaolalla chupapollas". Una escena que ha revuelto incluso a Antonio Naranjo, que no suele acercar posturas con la joven tertuliana pero que no ha dudado en tomar su cuenta de X para condenar la falta de respeto liderada por Quiles. "Esto también sobra y es inaceptable. Todo se puede y debe debatir", ha sentenciado el colaborador de 'En boca de todos' ante sus seguidores de la plataforma.

Y esto también sobra y es inaceptable. Todo se puede y debe debatir. Yo a @SarahPerezSanta no le paso una en un debate político cuando no estoy de acuerdo, que es casi siempre. Pero esto de ataques personales, zafios y en grupo NO. Nunca. pic.twitter.com/3vulKKDWJg — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) November 25, 2025

"Yo a Sarah Santaolalla no le paso una en un debate político cuando no estoy de acuerdo, que es casi siempre. Pero esto de ataques personales, zafios y en grupo, NO. Nunca", ha continuado explicando el periodista, dejando claro que pese a sus diferencias con su compañera de debate, no puede mirar hacia otro lado ante este ejemplo de violencia contra una mujer periodista. Una lamentable estampa de la que también se ha pronunciado la propia comunicadora.

"Tengo miedo. Me da miedo que un fascista pueda convencer a unos críos de violentar y denigrar a una mujer. Me da miedo que se normalice este odio contra mí o contra otras. Me da miedo su impunidad. Me da miedo que a este canalla lo financien políticos. Otro 25N más con miedo", ha confesado la compañera de Antonio Naranjo recogiendo el vídeo de la concentración publicado en X.

Y es que, la tertuliana se ha enfrentado durante los últimos meses a todo tipo de críticas y ataques por sus apariciones en TVE, llegando a ser señalada por "enchufismo" a raíz de colaborar en 'Mañaneros 360' y viviendo una disputa pública con Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular que arremetió contra la periodista pidiendo su despido del ente público.