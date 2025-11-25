Sarah Santaolalla remueve conciencias con su denuncia tras lo ocurrido en un acto de Vito Quiles: "Tengo miedo"

Sarah Santaolalla no ha ocultado su "miedo" y así lo ha expresado públicamente en sus redes sociales tras lo sucedido en un acto del agitador Vito Quiles. En las imágenes, que ya se han encargado de difundir las terminales mediáticas afines a la ultraderecha, se escucha a jóvenes estudiantes corear al unísono: "Sarah Santaolalla chupapoll*s". Mientras, Vito y quienes le acompañan incitan a esa campaña de cánticos machistas e insultos.

La aludida no ha tardado en dar la réplica a Quiles como solo ella sabe y en condenar los hechos de una forma incontestable: "Manipular y utilizar a niños para tus campañas fascistas es de las cosas más sucias que he visto en mucho tiempo".

Y ha dirigido un consejo a esos "necios" que siguen de una forma cerril a quien tilda de "delincuente": "Chavales, no perdáis el tiempo insultándome y alejaos de este delincuente que solo quiere sacaros pasta y tiempo". "Y todavía hay algún necio que le defiende", señala con incredulidad.

Manipular y utilizar a niños para tus campañas fascistas es de las cosas más sucias que he visto en mucho tiempo.

Chavales, no perdáis el tiempo insultándome y alejaos de este delincuente que solo quiere sacaros pasta y tiempo.

Y todavía hay algún necio que le defiende https://t.co/9UTh0X5W0C — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 24, 2025

Horas después, ante esa brutal cacería que está sufriendo por parte de fascistas justo en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Sarah Santaolalla ha denunciado sentir miedo. "Tengo miedo. Me da miedo que un fascista pueda convencer a unos críos de violentar y denigrar a una mujer", ha lamentado en su cuenta de X.

"Me da miedo que se normalice este odio contra mí o contra otras. Me da miedo su impunidad. Me da miedo que a este canalla lo financien políticos. Otro #25N más con miedo", ha añadido la popular analista política frente a la enorme gravedad de hechos como estos.

Lo cierto es que no es la primera vez que ocurre algo parecido. Sarah Santaolalla está siendo diana de una campaña deleznable e inadmisible tras su creciente notoriedad en los medios de comunicación como colaboradora de diversos programas de TVE ('Mañaneros 360', 'Malas Lenguas', 'Directo al grano') o en Mediaset ('En boca de todos').