Antonio Naranjo lanza este dardo tras ganar Mariló Montero 'MasterChef' con un destinatario muy claro

La victoria de Mariló Montero en la gran final de 'MasterChef Celebrity 10' el pasado lunes está dando mucho que hablar. Sobre todo porque son muchos los que han recordado como la presentadora cuestionó "la ideología de izquierdas en toda la parrilla de RTVE" cuando ya sabía que había ganado el concurso de la cadena pública. Y el último en pronunciarse ha sido Antonio Naranjo.

El presentador de 'El análisis diario de la Noche' en Telemadrid recibió este martes en el plató a la flamante ganadora del talent culinario de TVE pues es una de sus colaboradoras habituales. Y ya nada más saludarla le felicitaba por la victoria y trataba de enfangar preguntándole "si llevaba algo de chistorra la receta".

Después, Mariló Montero siguió recalcando lo importante que ha sido para ella esta experiencia porque ha pasado de no saber nada de cocina a haber sido la última ganadora de 'MasterChef Celebrity'. "Yo empecé de cero. Lo interesante de todo esto es descubrir que todavía te gusta estudiar y aprender cosas nuevas, he aprendido alta cocina sin saber absolutamente nada. Y he descubierto que cocinar es una nueva forma de amar", destacaba ella.

"Mariló lo hace bien absolutamente todo. Muchas felicidades y muchas felicidades también a TVE, la tele de todos, o de casi todos, o por lo menos de unos pocos", terminaba diciendo Antonio Naranjo con cierto retintín volviendo a cuestionar la parcialidad de la cadena pública desde la autonómica madrileña que está completamente controlada por Isabel Díaz Ayuso.

Antonio Naranjo habla del "régimen" tras la victoria de Mariló Montero en 'MasterChef'

Pero lejos de quedarse ahí, este miércoles, Antonio Naranjo ha querido dar la cara por su compañera en su cuenta de "X" tras ver cómo son muchos los que están cuestionando la hipocresía de Mariló Montero tras haber señalado y cuestionado a TVE cuando visitó 'La Revuelta' después de haber participado y ganado precisamente el concurso de más éxito en dicha cadena.

"Veo a un montón de seguidores del Régimen faltándole el respeto a Mariló Montero. Vaya feminismo. Ella, simplemente es libre. No le llega a toda esa chusma a esta dama a la suela del zapato. Guapa, brillante, inteligente y valiente", recalca el presentador de Telemadrid.

Un comentario que además podría llevar implícita una indirecta a Gonzalo Miró con quien Antonio Naranjo también tuvo sus más y sus menos en sus enfrentamientos en 'La Roca'. Y es que justamente el presentador de 'Directo al grano' en La 1 bromeó este martes con la propia Mariló Montero lo gracioso que era que ella haya ganado 'MasterChef Celebrity' en la "televisión del régimen" utilizando así el mismo término que Naranjo.