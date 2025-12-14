Solo El Gran Wyoming podía dar esta insuperable réplica a la última polémica del novio de Isabel Díaz Ayuso

Este pasado jueves, 11 de diciembre, El Gran Wyoming ha analizado en 'El Intermedio' el último escándalo que ha salido a la luz sobre la pareja deIsabel Díaz Ayuso. Según 'elDiario.es', Alberto González Amador habría estado trabajando en el grupo Quirón balo el alias de 'Alberto Burnet González', que se correspondería con el nombre de una sociedad que montó en Florida, 'Burnet & Brown Investments'.

Según ha explicado Sandra Sabatés, "resulta muy llamativo que disponga de correo corporativo del grupo sanitario y que aparezca con un cargo directivo, pese a que siempre alegó que era un proveedor externo". La Audiencia Provincial de Madrid investiga a González Amador por presunta corrupción en los negocios por el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020.

"Sabemos que tiene un correo de Quirón, que Miguel Ángel Rodríguez le tenía apuntado en el móvil como 'Alberto Quirón' y que cobró comisiones de Quirón. Llamadme suspicaz, pero a ver si al final este tío va a tener que ver algo con Quirón", bromeó El Gran Wyoming sobre todas estas informaciones que han visto la luz este jueves.

El Gran Wyoming responde a Ayuso tras su último ataque a la prensa

"De hecho si yo fuese Ayuso estaría un poco mosqueada, porque su novio parece que tiene una relación más íntima con Quirón que con ella", añadió con ironía el presentador. Al ser preguntada por lo publicado en 'elDiario.es', Isabel Díaz Ayuso reaccionaba atacando a la prensa y, muy enfadada, afirmó que "cualquier ciudadano puede ponerse el correo que le dé la mismísima gana. Y ustedes desde la prensa del régimen están acosando a un particular".

Ante esto, el presentador le recuerda que "el problema no es ponerse el nombre del correo Alberto Burnet, morenito sexy o madurito 69, el problema es si su pareja trabaja o no trabaja para Quirón, una empresa con la que la comunidad que usted preside mantiene contratos millonarios".

Además, El Gran Wyoming recuerda, como ejemplo, que "ha pagado al grupo Quirón 5.000 millones de euros, el doble de lo presupuestado en lo que va de legislatura". Y que ante el vínculo de su novio con el grupo sanitario "podríamos estar hablando de un conflicto de intereses del tamaño del Zendal", sentenció el comunicador.

Sandra Sabatés también ha explicado que este asunto se ha colado "en el pleno de la Asamblea de Madrid, pero Isabel Díaz Ayuso ha esquivado las acusaciones sobre su novio atacando al Gobierno". Tras la emisión de la pieza, el presentador le mandó un mensaje a la presidenta madrileña: "Señora Ayuso si le preguntan por las irregularidades de su novio, cíñase al tema, para hacer chistecitos ya estamos nosotros. Aunque le reconozco que a usted le ríen las gracias más que a mí".