Marta Flich se atreve a lanzar este indigerible dardo a Ayuso tras llamar "prensa del régimen" a TVE

Después de que su gobierno haya demandado a 'Mañaneros 360' por un rótulo sobre la vinculación del ejecutivo con el Colegio de Abogados de Madrid, personado como acusación en el caso contra el ex fiscal general del Estado; Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a cargar contra RTVE llamándola "televisión del régimen". Unas palabras a las que Marta Flich no ha dudado en contestar en 'Directo al grano'.

Todo se producía cuando un reportero de 'Mañaneros 360' le preguntaba a Isabel Díaz Ayuso por la información sobre que su pareja, Alberto González Amador, usaba una identidad falsa en Quirónprevención. "¿Conoce a Alberto Burnet, la identidad que usa su pareja en Quirónprevención?", le cuestionaba el reportero de 'Mañaneros 360' a Isabel Díaz Ayuso. "Mire yo creo que en un país libre cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le de la gana", contestaba la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Desde la prensa del régimen están acosando a un particular y que no puede ponerse el correo electrónico que uno decide sino el que decide Radio Televisión Española o la Moncloa", añadía Isabel Díaz Ayuso tal y como han recogido Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'.

Unas palabras con las que Isabel Díaz Ayuso estaba tergiversando la realidad porque como le recordaba Alberto Collantes, el reportero del programa de Javier Ruiz y Adela González, lo que utilizaba el novio de Ayuso era una identidad para poder operar en su empresa.

Si por la mañana era Javier Ruiz el que reaccionaba a las críticas de Díaz Ayuso a RTVE, por la tarde ha sido Marta Flich la que con solo una frase no ha dudado en dejar retratada a la presidenta de la Comunidad de Madrid por acusar a TVE de ser "la televisión del régimen".

"Aquí no tenemos piezas separadas en el juzgado", terminaba soltando Marta Flich a modo de dardo hacia Isabel Díaz Ayuso recordando cómo Alberto González Amador está siendo investigado por un presunto fraude fiscal.