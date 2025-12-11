Este jueves se ha vivido un momento de mucha tensión con Isabel Durán enfrentándose tanto a Esther Palomera como a Ramón Espinar al hablar de los abusos sexuales en el seno de la iglesia y de como el Opus Dei conocía los casos de Irabia. La tensión se ha ido tan de las manos que ha obligado a Marta Flich a frenar el debate y disculparse con la audiencia.

"A ver cuando se habla de abusos sexuales en la iglesia hay datos que no se dan. En el año 2023 en España los datos del Ministerio del Interior reflejan que ha habido 9.185 casos de abusos y en el caso de la iglesia hablamos de 800 y 500", trataba de defender Isabel Durán. "Protección a la infancia", soltaba Palomera. "Hay que premiar a la iglesia", agregaba Espinar.

Era entonces cuando Isabel Durán amagaba con abandonar el programa. "Yo quiero terminar, si no se me deja me levanto y me voy porque quiero explicar que esto es el 0,02% de los casos de abusos y aquí solo se habla de los casos de la iglesia", soltaba la colaboradora de 'Directo al grano' ante Marta Flich y Gonzalo Miró.

Marta Flich frena el debate de 'Directo al grano': "Es bastante bochornoso"

Ramón Espinar, Marta Flich e Isabel Durán en 'Directo al grano'

Tras ello, Marta Flich le daba paso a Ramón Espinar que desmontaba sus argumentos. "En el nombre de Dios y de la iglesia católica en este país, a la que han pertenecido mis abuelas que me han criado, yo no hablo desde una posición anticlerical ni de odio a Dios ni al cristianismo", trataba de decir el ex político de Podemos pero su compañera le interrumpía de malas maneras. "Deja hablar, respeta", le pedía Espinar. "No, voy a hacer lo mismo que me hacéis vosotros", le contestaba Isabel Durán.

"No manipules ni engañéis a la gente", les pedía la tertuliana a sus compañeros. "Yo lo que digo es que en el nombre de Dios y de la iglesia católica se ha violado a niños", insistía Espinar mientras Isabel Durán no dejaba terminar. "Vamos a escuchar a alguien con nitidez por favor", solicitaba Marta Flich.

Y finalmente, Marta Flich frenaba el debate de sus compañeros al no entenderse nada. "Por favor no podéis hablar todos a la vez. Ramón Espinar termina venga", pedía la presentadora sin gran éxito porque volvía a producirse un rifirrafe. "Yo renuncio al turno", comentaba el ex político antes de que todos se pusieran a hablar a la vez.

"Terminamos. ¿Puedo hablar? ¿Hola? Esto es bastante bochornoso y pido perdón a la audiencia. Me da mucho bochorno. Avanzamos gracias", concluía la presentadora sin dar crédito por lo que se había vivido en 'Directo al grano' después de que todos los colaboradores se pisaran los unos a los otros e incluso no la escucharan a ella cuando trataba de poner paz.