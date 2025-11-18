Marta Flich y Gonzalo Miró fichan al doctor de 'Sálvame' para 'Directo al grano' en TVE

Si este lunes fue Isabel Gemio la que se estrenó como colaboradora de 'Directo al grano' con su sección 'Te doy mi palabra', este martes el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró ha sorprendido con un nuevo colaborador en su mesa y que es alguien muy conocido entre los fans de 'Sálvame' y sus derivados.

Hablamos de Jesús Sánchez Martos, a quién en 'Sálvame' llamaban el "doctorcito". Así, el doctor al que hemos podido ver en otros programas como 'Espejo Público' o 'Ni que fuéramos' y que también iba a ser uno de los colaboradores del fallido 'La familia de la tele'.

Así, Jesús Sánchez Martos se incorporaba este martes a la tertulia de 'Directo al grano' para analizar el caso de la violenta muerte de la artista Encarnita Polo a manos de un compañero de la residencia en la que vivía en Ávila y el aumento de este tipo de casos en las residencias de ancianos.

Jesús Sánchez Martos, del doctor de 'Sálvame' a colaborador en 'Directo al grano'

"Bienvenido doctor Sánchez Martos", le decía Marta Flich tras saludarle y antes de preguntarle qué es lo que está pasando en los geriátricos. "¿No están bien preparadas?", cuestionaba la presentadora. "Bueno lo que está pasando en las residencias no es algo de ahora, está pasando desde hace muchos años. Yo cuando he estado en un cargo de responsabilidad lo hemos venido denunciando desde hace 20, 30 años", exponía el médico.

"Las residencias tienen que estar con una gestión clarísima, transparente y lo que hace falta no es tener miedo, sino ese miedo se puede convertir cuando hay un seguimiento que no tiene, y además un cumplimiento con unas inspecciones periódicas y con más frecuencia. ¿Qué ocurre? Que la sanidad no está centralizada y esto es un error que ya vimos con la pandemia", proseguía destacando el doctor Sánchez Martos en 'Directo al grano'.

Así, el que fuera el doctor de 'Sálvame' defendía como desde el Ministerio de Sanidad se dan una serie de requisitos pero luego cada comunidad autónoma tiene unas ratios diferentes. "Con la pandemia ya lo reclamábamos, y hoy, yo os agradezco vuestra invitación para poder defender una vez más que las residencias no son hoteles, que son sitios donde hay personas mayores, que son mucho más vulnerables, y las residencias tienen que estar medicalizadas", añadía el médico.

Y por último, aunque el caso de la residencia en la que estaba interna Encarnita Polo era privada, Jesús Sánchez Martos recalcaba a Marta Flich en 'Directo al grano' que aunque sean privadas también tienen que cumplir una serie de requisitos.

Por el momento Jesús Sánchez Martos ha acudido como invitado a 'Directo al grano' para hablar del caso de la situación de las residencias pero habrá que ver si no termina incorporándose a la nómina de colaboradores del programa de Marta Flich y Gonzalo Miró pues no hay que olvidar que el formato está producido por La Osa Producciones Audiovisuales, los creadores de 'Sálvame'.