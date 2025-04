El doctor Sánchez Martos habla de su nueva vida tras su paso por 'Sálvame' y su puesto en 'La familia de la tele'

El doctor Jesús Sánchez Martos fue una de las figuras clave durante la pandemia del coronavirus, hace ya cinco años. Tras su dilatada trayectoria como colaborador de diversos medios de comunicación madrileños, su salto a la popularidad le llegó tras fichar por 'Sálvame' para dar la última hora de la pandemia que nos confinó durante semanas.

Cada tarde, el doctor Sánchez Martos trataba con Jorge Javier Vázquez las medidas de prevención que debíamos llevar a cabo para evitar contagiarnos. Ahora, cinco años después de aquella época que parece tan lejana, el sanitario regresa a la pequeña pantalla con 'La familia de la tele', el nuevo 'Sálvame' de TVE. Allí tendrá una sección de divulgación de salud.

En una entrevista en El Confi TV, el catedrático de Educación para la Salud explica por qué está tan contento de formar parte del nuevo espacio vespertino de La 1. "Va a ser un formato de servicio público porque, en definitiva, es lo que se necesita. Sobre todo, cuando hablamos de la televisión pública", reflexiona. "La sección será como siempre, de 5 a 8 minutos, y de un tema que a ellos les guste. Si hubiésemos empezado hace dos o tres semanas, hubiésemos hablado de la salud del Papa", asegura.

Sobre su paso por 'Sálvame', Sánchez Martos lo recuerda con "mucho cariño". "Fue una sorpresa para mí que me llamaran de 'Sálvame' para que intentara explicar el tema de la pandemia. El mejor pago que yo he recibido de siempre es el agradecimiento. Pero ahora, tras el paso por 'Sálvame', es verdad que me encuentro con muchísima gente y no es para hacerme una foto o para que firme un autógrafo, es para darme las gracias. Esa es la mejor forma de pagarle a un divulgador", reconoce.

Sánchez Martos responde a quienes criticaban que colaborara en 'Sálvame'

Además, recuerda que cuando le llamaron de 'Sálvame' "conocía el programa, pero les dije que no estaba muy de acuerdo con el formato que tenían y les propuse modificarlo para la sección de salud. Al principio era muy pequeñita, pero como tenía bastante audiencia, fueron aumentándola poco a poco y creo que sirvió para mucha gente". Respecto a las críticas que recibió por formar parte del espacio, reconoce que "recibí críticas muy destructivas de por qué un catedrático de mi prestigio y que llevaba tantos años en los medios de comunicación se le ocurría estar en 'Sálvame'".

A todos ellos les dice: "Mi respuesta es muy sencilla. Es que yo no pertenezco a ningún partido político ni a ningún medio de comunicación. Yo hablo de audiencia y de salud". "Cada vez que estaba hablando de salud con la pandemia, había más de dos millones de personas en la audiencia. Eso es lo importante y lo fundamental. Evidentemente, también hubo compañeros, los menos, que me felicitaban por mis exposiciones", explica.

Además, el doctor Sánchez Martos deja claro que "yo no me dirigía a los catedráticos ni a los políticos. Yo me dirigía a los ciudadanos, a los que intentaba ayudar a que conociera cuál era la mejor forma de lavarse las manos. Mi misión era explicarle a la gente cómo se tenían que poner la mascarilla, guardar la distancia para evitar los contagios o incluso pedir que en los colegios los niños no estuvieran con frío y con las ventanas abiertas, porque existen purificadores de aire con los filtros hepa".

"Desde 'Sálvame' hicimos un servicio público muy importante"

El sanitario cree que hicieron servicio público desde 'Sálvame': "Hicimos un servicio público muy importante porque ninguna cadena apostó por una sección diaria de esta forma. Como tú bien has dicho, los dos más conocidos de esa etapa de la pandemia fuimos Fernando Simón y yo. Estoy muy orgulloso de mi paso por Telecinco". E insiste en que "no tengo más que palabras de agradecimiento a la propia cadena, Mediaset y a todo el equipo de 'Sálvame', a Jorge Javier y sigo por David Valldeperas, a quien me une una gran amistad".

"Otra cosa que aprendí ahí también es que, después de tantos años en los medios de comunicación, tanto a los políticos como a muchos de los médicos que hablábamos en los medios, nos falta algo muy importante que es la credibilidad", asegura. Además, el doctor Sánchez Martos reconoce que "he visto 'La Revuelta' que David lleva a un cirujano (Diego González Rivas) que habla de sus operaciones. Cuando me refiero a la divulgación de la salud, me refiero a algo mucho más modesto". Por lo que "estaría encantado de acudir a 'La Revuelta' o 'El Hormiguero'", sentencia.

Además, destapa la oferta que recibió de Antena 3 a raíz de su popularidad en 'Sálvame', y la condición que le puso para su fichaje: 'Para que estés en nuestro canal, tienes que desvincularte de Telecinco'. Eso me llamó muchísimo la atención y yo quería saber el porqué, fue en el programa 'Espejo público'. Me llamaron para decirme que, si quería seguir en Antena 3, tenía que dejar 'Sálvame'. No me parecía", finaliza.