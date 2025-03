La advertencia del doctor Sánchez Martos sobre la salud de Terelu Campos en 'Supervivientes'

Este domingo, Terelu Campos fue una de las protagonistas de 'Conexión Honduras', con permiso de Montoya. Más allá de lo que habló de su enfermedad, la colaboradora protagonizó varios vídeos como los problemas que les estaba dando a sus compañeros por la noche con sus ronquidos. Un asunto sobre el que han hablado en 'Ni que fuéramos' con el doctor Jesús Sánchez Martos.

Así, el espacio que presentan Javier de Hoyos y Belén Esteban en ausencia de María Patiño, conectaba con el doctor que fue colaborador habitual de 'Sálvame' desde la pandemia para conocer cuáles son los problemas que tiene Terelu Campos y como le puede afectar su estancia en Honduras.

"Queremos que nos hable si es normal que Terelu ronque de esa manera", le advertía Belén Esteban. "En primer lugar lo que quiero decir como doctor es que no trivialicemos, que no frivolicemos el tema de los ronquidos, yo le he escuchado decir que ella ronca desde hace años y hay que descubrir las causas del ronquido. En este caso a ella se le nota una voz muy nasal por lo que puede tener congestión nasal", empezaba diciendo Jesús Sánchez Martos.

"Allí el gran equipo médico que hay en 'Supervivientes' seguro que le ha dado algunas gotitas para desobstruir una de las fosas nasales y que pueda respirar mejor. Una de las causas por las que se ronca muchas veces es que se pueda tener una obstrucción nasal o unas anginas graves", exponía el mítico médico de 'Sálvame'.

Tras ello, el doctor Sánchez Martos aseveraba que lo que tendrían que hacer los compañeros de Terelu Campos que en lugar de reírse o quejarse de ella tendrían que observar si tiene paradas respiratorias porque las personas que roncan suelen tener paradas respiratorias que son las apneas del sueño, que es una enfermedad que hay que observar, ver las causas y poner una solución", explicaba. En ese sentido, el doctor Sánchez Martos aconsejaba que lo que tendría que hacer Terelu es muchos lavados nasales con agua salada aprovechando que está en el mar.

Al escucharle, Kiko Matamoros se interesaba por saber si los fumadores tenían más tendencia a roncar. "Claro tanto los fumadores como las personas que tienen sobrepeso o consumen más alcohol son más propensas a roncar. Pero lo que tiene que hacer Terelu son los lavados nasales que es algo que hacemos muchos cuando nos duchamos que es respirar el agua por la nariz", aclaraba.