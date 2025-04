María Patiño, en exclusiva antes del enfrentamiento con Jorge Javier en 'La familia de la tele': "No es un obstáculo para mí"

María Patiño vuelve a la carga con 'La familia de la tele', el nuevo programa de Televisión Española que promete reunir a varias generaciones frente a la pantalla. Junto a Inés Hernand y Aitor Albizua al frente del programa, el formato combina entretenimiento con otras secciones de servicio público, como salud, cocina, mascotas.... Todo ello con un lenguaje fresco que apunta tanto al espectador clásico como al más joven. La televisión, como concepto, se convierte en protagonista.

En exclusiva para El Televisero, hablamos con María Patiño tras su reciente paso por el programa 'Ni que fuéramos', en la cadena temática TEN, donde ha demostrado que sigue teniendo ese pulso inconfundible con la cámara y el directo, y dónde se ha demostrado a sí misma que es capaz de todo y mucho más. "Yo soy la misma María donde me lleves, es que no hay otra y estoy nerviosa", nos ha confesado, con esa mezcla de franqueza y pasión que la caracteriza.

'La familia de la tele' llega en un momento clave, tras el final agridulce de 'Sálvame', el mítico programa de las tardes de Telecinco que marcó un antes y un después en la televisión nacional. Ahora, este nuevo programa quiere volver a recuperar la esencia del programa que lideró en audiencias durante casi 15 años, en un plató que se convertirá en la plaza del pueblo, con distintos hogares en los que sucederán muchas aventuras.

Además, este nuevo programa, que cuenta con una larga lista de colaboradores nuevos se enfrentará directamente a Jorge Javier Vázquez y su "Diario" en Telecinco. Quién iba a decirnos a los espectadores que viviríamos una batalla de audiencias entre el formato y el presentador que en su día hicieron historia juntos. De todo ello nos habla María Patiño, que trabaja ahora por primera vez en RTVE.

María Patiño, 'La familia de la tele' llega a Televisión Española. ¿Qué diferencias hay entre este programa y 'Sálvame'?

MARÍA - A ver, yo soy la misma María donde me lleves, es que no hay otra y estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque es un reto en una televisión que nunca he estado y aunque hay parte del equipo del núcleo duro de 'Sálvame' que estamos, hay gente que se incorpora a la familia y estoy como expectante.

¿Qué miembro de la familia eres tú en esta familia?

MARÍA - Yo sería como la prima rebelde. Que a veces es cariñosa, a veces gruñona. A veces soy cariñosa, otras veces soy muy distante. Sí, yo creo que podría ser una prima que a veces la invitas porque es divertida y a veces le dices que mejor no venga a casa porque te estropea la fiesta, esa sería yo.

Vais a competir con Jorge Javier Vázquez, que ayer hizo un máximo histórico. ¿Cómo te sientes?

MARÍA - Yo quiero ganar. Jorge es mi amigo, y además sigo teniendo relación con él, pero evidentemente no es para mí un obstáculo el intentar conseguir entre todos el mayor share posible. Él querrá hacer lo mismo y me alegro muchísimo que en esa franja esté demostrando que se puede hacer un 11,7%, me alegro muchísimo.

¿Te ha escrito algún mensajito?

MARÍA - Hoy no, pero me ha llamado casi todos los días, a lo mejor tengo un mensaje ahí, porque no me ha dado tiempo a coger ni el móvil, pero sí, sí, yo hablo con él muchísimo y la relación nuestra empezó buscándonos la vida en Madrid y mira ahora como la vida es.

Es que la vida da muchas vueltas...

MARÍA - Ostras, esa es una frase con muy manida, pero es que es verdad. Es que mira, yo estaba en Antena 3, él en Telecinco, competimos en un programa de noche, después me fui a trabajar con él y ahora mira, así es. Pero es mi colega y entonces... algún día, vete tú a saber, se convierte en un hijo pródigo. En la familia, aparecen de repente miembros que dices: '¿Pero tú, hija?'. 'Pues yo había estado en Chile viviendo y nunca te dije que era tu tío'.

¿Qué sección haría Jorge Javier en este programa?

MARÍA - No lo sé, pero Jorge es que es multiusos, pero escúchame, presentando yo, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Pero no sé, él creo que puede hacer de todo.

Vas a copresentar con Aitor y con Inés, ¿es para ti esto una presión o preferirías en un principio estar sola presentando, como en 'Ni que fuéramos'?

MARÍA - A ver, estar sola te permite mucho más, como te puedo decir… El control lo llevas tú, las riendas las llevas tú, pero es que a mí me gusta el enfrentarme a una situación como la que va a haber ahora, pero yo a la hora de trabajar no soy nada complicada, no lo soy. Y después, yo ya los he tratado poco, pero nos hemos visto. Inés es muy extrovertida, yo soy mucho más tímida y después él me aporta serenidad, pero bueno, que todo esto va a ir surgiendo y se irá creando a medida que vaya rodando todo.