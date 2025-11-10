Marta Flich y Gonzalo Miró fichan a Isabel Gemio en 'Directo al grano' tras años de guerra con su productora

'Directo al grano', el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró sigue ampliando su equipo de colaboradores. Si hace unas semanas incorporaba a Carlota Corredera como tertuliana de su sección de actualidad y sucesos, este lunes el espacio ha sorprendido al anunciar el fichaje de Isabel Gemio.

La presentadora visitaba 'Directo al grano' para hablar de su regreso a la radio como conductora de 'El último tren', el programa que ha estrenado RNE esta temporada y que se emite de lunes a viernes a partir de las 0:00 horas.

Pero en plena entrevista en la que además hablaba de quienes hubieran sido sus entrevistas más deseadas, Isabel Gemio revelaba que se incorpora al equipo de 'Directo al grano' volviendo así a la televisión después de su paso por 'Bake off: famosos al horno'.

"El deseo de Gonzalo se va a hacer realidad. Vuelvo y voy a hacer algo que realmente no he hecho nunca que es hacer de colaboradora. Es decir tener una sección en este programa, que es algo que me hace muchísima ilusión. me lo propusieron y les dije qué queréis que haga", soltaba Isabel Gemio.

Tras ello, 'Directo al grano' anunciaba que Isabel Gemio llevará a cabo una sección de denuncia social llamada "Te doy la palabra" con el que recupera en cierto modo el título de su espacio en Onda Cero que se llamaba "Te doy mi palabra". Así, la periodista será la encargada de dar voz a las denuncias de los ciudadanos.

Isabel Gemio se convierte en colaboradora de 'Directo al grano' y en la voz de la denuncia con la sección 'Te doy la palabra'.



📳Si tienes un problema y le quieres poner solución escribe o llama al 669 730 112 e Isabel te ayudará.



🎯#DirectoAlGrano10N pic.twitter.com/lDE3w1pqfk — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) November 10, 2025

Isabel Gemio y La Osa Producciones Audiovisuales, una relación tensa

Lo más llamativo de este fichaje es que Isabel Gemio ficha por La Osa Producciones Audiovisuales, la productora con la que durante años ha tenido una guerra por 'Sálvame'. A la locutora no le hacía ninguna gracia el formato que presentaban Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla o María Patiño en Telecinco.

Además no hay que olvidar que en 'Sálvame' destaparon también las denuncias de muchos ex compañeros de Isabel Gemio en la radio sobre lo mal que trataba a los compañeros. E incluso contaron con una entrevista exclusiva con su sobrina en la que señaló a su tía por lo mal que trataba también al servicio de su casa.

Ahora, años después, parece que Isabel Gemio y La Osa Producciones Audiovisuales han hecho las paces y trabajarán juntos por primera vez en lo que supondrá el regreso de la extremeña a la televisión y con un papel poco usual en ella.