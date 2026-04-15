La actriz Pastora Vega da una bofetada a Pablo Carbonell en 'Directo al grano': "¿Por qué me pegas?"

Este miércoles, Marta Flich y Gonzalo Miró recibían en el plató de 'Directo al grano' a los actores Pastora Vega y Pablo Carbonell para hablar de la nueva obra de teatro que protagonizan y en la que dan vida a un matrimonio. Y lo que no esperaban es que se produjera un pequeño desencuentro entre ellos con bofetada incluida.

Después de hacer un breve repaso por las trayectorias de ambos invitados, Marta Flich y Gonzalo Miró les daban la bienvenida a su programa. "Género de dudas. ¿Qué vamos a ver en el teatro?", les preguntaba la presentadora a los actores. "Pues vais a ver una comedia", aseveraba Pastora mientras Pablo Carbonell soltaba que "polémica". "¿Polémica por qué?", se interesaba Gonzalo Miró. "Si, hay polémica e incluso tenemos que romper la cuarta pared para invitar al público a participar porque es muy polémica la función", explicaba él.

"¿Pero polémica por qué?", insistía Marta Flich. "Es que no lo podemos decir", respondía Carbonell. "Él está deseando decirlo y yo le digo, bueno haz lo que quieras", comentaba por su parte Pastora. "¿Queréis que lo diga?", preguntaba Pablo Carbonell.

Y tanto Marta Flich como Gonzalo Miró respondían que lo que querían es saber de qué va la función. "Es que lo tenemos prohibido decirlo", volvía a recalcar el actor. "Pero a ti eso nunca te ha frenado", le soltaba Gonzalo Miró. "Fíjate, la obra se está haciendo en Francia", trataba de decir Carbonell cuando Pastora Vega le cortaba para decir que "se está haciendo en 11 países y en Francia sabemos que la actriz que hace de mi personaje era nuestra querida Victoria Abril y lo dice desde el primer minuto pero nosotros nos lo guardamos".

Tras ello, ambos no paraban de bromear y Pastora Soler hacía varios gestos de taparle la boca a su compañero para que no se fuera de la lengua. "Mira lo que si creo a estas alturas es que es una comedia bastante única. Ahora es verdad que hay muchas comedias en la cartelera de autores franceses y comedias de parejas", explicaba la actriz.

"Ahora hay muchas comedias que hablan de qué pasa con las parejas, qué pasa con el amor. Pero la nuestra tiene un ingrediente que es ese que se muere por contar que es el que hace que sea de verdad única, actual, incómoda, divertida", añadía Pastora. "¿Y cuál es ese ingrediente?", repreguntaba Marta Flich.

Pastora Vega termina dando una torta a Pablo Carbonell en directo

Pablo Carbonell recibe una bofetada de Pastora Vega en 'Directo al grano'

Finalmente, Pablo Carbonell se animaba a explicar más detalles de la obra. "Pastora y yo somos una pareja idílica, llevamos 30 años casados y esta noche cuando vayamos al teatro nos vestiremos para ver El lago de los cisnes, que a mí me parece una patochada pero a ella le hace mucha ilusión y además hace un homenaje porque baila en su casa como si fuera un cisne", detallaba el actor.

"Y de repente ella recibe una carta", seguía relatando Pablo Carbonell. "¿Pero vas a contar la función entera?", le replicaba Pastora. "No, voy a contar los primeros cinco minutos", se justificaba él. "Es que no se por donde... Escucha, tengo un miedo", reconocía Pastora Vega al ver que su compañero iba a contar más de lo que debía.

Pero lejos de callarse, Pablo Carbonell seguía contando más detalles de la obra y Pastora Vega no se contenía y le daba una torta a su compañero en la cara. "¿Que no lo diga, pero por qué me pegas?", reaccionaba el actor mientras Marta Flich les cortaba porque tenían que dejar la entrevista ahí. "Calla Pablo, calla", decía la presentadora al ver que su invitado seguía hablando y contando cosas de la obra.