La muerte de Robe Iniesta a los 63 años de edad paralizó el mundo de la música y el espectáculo este miércoles, siendo muchos los que lamentaron públicamente la pérdida del intérprete. Sin embargo, Antonio Naranjo ha generado polémica por la manera en la que abordó el fallecimiento del líder de Extremoduro en 'El análisis diario de la noche', su programa en Telemadrid, utilizando la tragedia para arremeter una vez más contra el gobierno central.

Poco antes de arrancar con el habitual editorial con el que cierra cada emisión, 'Si te vas' de Extremoduro comenzó a sonar dejando claro que la muerte del querido cantante iba a ser el tema central de su despedida este miércoles. "Qué bonito, ¿verdad? Qué conmovedor y qué triste suena hoy esto. Ha muerto Robe Iniesta, rockero, poeta y alma de Extremoduro", lamentaba el presentador.

Sin embargo, pocos segundos después de expresar su pésame, Antonio Naranjo dejaba claro que el tema de su editorial iba a ser otro. "Él no compuso esta maravilla para que servidor haga este editorial diario que cierra el programa, pero qué quieren que les diga. Ha sido escucharla esta mañana, prontito, y robarle a Robe un pellizco de su inspiración para tratar de entender lo que pasa en España", comenzó a hilar el presentador antes de arremeter de lleno contra Pedro Sánchez.

"No nos habíamos recuperado de que para el presidente del Gobierno la condena al fiscal general del Estado fuera una excusa para atacar al Tribunal Supremo cuando Sánchez y su ecosistema nos han brindado cuatro razones o más para llevarnos las manos a la cabeza", continuó explicando el rostro de Telemadrid, abandonando por completo la muerte del cantante y centrándose en su nueva ofensiva contra el gobierno central.

Así, el periodista dedicó gran parte de la recta final de la emisión a repasar las últimas polémicas del PSOE. "Su jefa de fontanería, Leire Díez, la que quería chantajear a la UCO, ha sido detenida y junto a ella un estrecho colaborador de María Jesús Montero y, al parecer, socio de Cerdán, el responsable del organismo que rescataba con millones de euros de todos ustedes a Air Europa y a Plus Ultra. Tremendo, ¿verdad?", señalaba Antonio Naranjo.

"El Supremo también ha confirmado el procesamiento de José Luis Ábalos, que habrá recibido la noticia desde su suite en el parador de Soto del Real", añadía el conductor de 'El análisis diario de la noche'. "Y ya siento irritarle el colón a todos ustedes a estas horas, pero hay más. Otro escándalo sexual sacude al PSOE con la certeza de que como en los anteriores Sánchez estuvo durante meses mirando para otro lado ya uno sabe dónde esconderse", terminaba subrayando el periodista.