Antonio Naranjo dice un 'hasta aquí' en el programa de Nacho Abad: "Por ahí no paso, me levanto y me voy"

Antonio Naranjo ha protagonizado un nuevo enfrentamiento de altísimo voltaje con Ramón Espinar en el programa 'En boca de todos' de este miércoles, que se ha convertido en una especie de partido de ping pong entre ambos tertulianos que ha acabado desbordando a Nacho Abad.

Todo se ha desencadenado por la exclusiva de 'Código 10', el programa de la noche de los martes en Cuatro, que accedió a las denuncias de seis mujeres a José Tomé, presidente de la diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, por presunto acoso sexual. A través de un canal interno del PSOE, las denunciantes hablan de supuestos tocamientos, de un lenguaje inapropiado, de mensajes obscenos y de propuestas sexuales por parte del político socialista.

El acusado ha respondido horas después tras un acto en la localidad lucense. Tomé ha declarado ante la prensa que "todo es falso", que "no tenía conocimiento de esas denuncias" y que va a tomar medidas legales junto a su equipo legal para restituir su honor. Pues bien, este asunto es el que ha derivado en un enganchón muy bronco entre Antonio Naranjo y Ramón Espinar.

En primer lugar, Naranjo ha criticado que se ignoraran esas denuncias y se mirara para otro lado en un partido como el PSOE que ha legislado "hasta el punto de que la palabra de una mujer era prueba suficiente". "¿Crees que no lo es?", le ha cuestionado Sarah Santaolalla al escuchar sus controvertidas palabras.

"A mí no se me examina. Se os examina a vosotros, a los que legislan y a los que habéis defendido este tipo de legislación. Y la conclusión práctica es que, después de dar la chapa a todo el mundo, cada denuncia que ha habido por el canal interno ha sido ignorada y que cuando salen publicadas pretenden hacerles ver que son los campeones del cinismo y de la lucha. Esto no va de colores, va de principios. Lo que queda demostrado es que generalmente en la vida quienes más lecciones dan son los que menos pueden luego cumplirlas", ha replicado Antonio Naranjo.

"Hay una cosa que yo veo aflorar en compañeros de izquierda ante discursos como este, que es la idea de 'joder, no merece la pena tener este tipo de canales internos porque son una sangría'. Si tienes dentro del partido canales que saltan a la luz pública en los que se denuncia a los guarros, al final hay Antonios Naranjos que vienen a leerte la cartilla, a echarte la bronca y a decirte 'sois unos hipócritas' o 'estáis a examen vosotros'. Y al final son una sangría para la izquierda este tipo de canales, pero yo lo que quiero decir es que vale la pena. Vale la pena aunque sea doloroso, genere un coste social y haya que aguantar este tipo de actitudes y este tipo de regañinas de quienes jamás en la vida van a analizar en sus entornos qué tipo de conductas hay por parte de hombres y de cerdos", ha confrontado Ramón Espinar.

"Por ahí no paso, por ahí no paso", se ha plantado Antonio Naranjo al ver que su compañero le estaba atacando con algo muy delicado. "Déjame hablar", le ha pedido Espinar. "No, no te dejo hablar, que me estás faltando al respeto hombre. Que no, que no, que no me da la gana de aguantar cada día un chorreo", ha estallado el periodista. "No puedo acabar el argumento", se ha quejado el antiguo miembro de Podemos. "Que no existe el derecho a faltar al respeto", le ha recriminado Naranjo.

Antonio Naranjo: "Yo no vengo aquí a que me insulten"

"Me has dicho que yo estoy a examen porque ese tío (José Tomé) es un cerdo y no te lo compro. No se puede argumentar nada", ha proseguido protestando Ramón Espinar. "Que no es un argumento, que es un insulto. Yo no vengo aquí a que me insulten. No puede ser que todos los días pase lo mismo", ha impugnado un Antonio Naranjo cada vez más vehemente.

Espinar, por su lado, ha pedido a Nacho Abad que le permitiera continuar hablando, pero cuando el presentador le ha concedido el turno Naranjo se ha mostrado desafiante: "Que no existe el derecho a faltar y le voy a interrumpir las veces que me dé la gana. Y si no os gusta, me lo decís y yo me levanto y me voy. Ya está, pero a mí no se me falta al respeto personalmente".