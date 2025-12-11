El gobierno de Ayuso emprende acciones legales contra el programa de Javier Ruiz por este rótulo visto en TVE

Desde hace meses, el PP y el sector de la derecha mediática tienen una guerra abierta contra RTVE. Ahora ha sido el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el que ha dado un paso más allá al interponer una demanda contra 'Mañaneros 360', el programa que presentan Adela González y Javier Ruiz según recoge El País.

Así, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha encomendado a la abogacía general de la región que emprenda acciones ante la Jurisdicción Civil "contra la información emitida en el programa Mañaneros de Televisión Española el día 1 de diciembre de 2025".

En concreto, el gobierno de Díaz Ayuso pone en el foco a 'Mañaneros 360' por el rótulo que se pudo ver en pantalla y que vinculaba una subvención de 43 millones al Colegio de abogados de Madrid (ICAM) para financiar la asistencia jurídica gratuita, y la autorización para impartir un grado y tres másteres como centro adscrito a la Universidad Complutense (UCM), con el papel que ejerció esta institución como acusación en el juicio del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Ayuso premia a la acusación contra el fiscal", era el rótulo que se pudo ver en 'Mañaneros 360' el pasado 1 de diciembre y que no ha gustado nada al ejecutivo de Díaz Ayuso. "Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad", añadía el rótulo que aclaraba el titular de la información.

Todo se produjo mientras Javier Ruiz entrevistaba a Baltasar Garzón para hablar de este polémico asunto. El ex magistrado aseguró que "es una desfachatez y atenta de forma grosera a la apariencia de imparcialidad".

🔵Ayuso 'premia' a la acusación contra el fiscal



Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad#Mañaneros1D https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/vSJuacvnuU — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 1, 2025

El ejecutivo de Díaz Ayuso pidió una rectificación a 'Mañaneros 360' antes de la demanda

La demanda del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a 'Mañaneros 360' se produce después de que según un portavoz no se haya contestado a la carta que enviaron ese mismo día a través de su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, incoando a que se rectificara y sosteniendo que la tramitación de ese centro universitario comenzó en 2023 y que "ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente", contando con "todos los informes favorables".

En este sentido, según publica El País, en dicha misiva se aseguró que el programa de Javier Ruiz y Adela González estaba intentando confundir a la ciudadanía. "Cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde sólo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley", defendían en dicha carta.

Después de considerar que no se ha atenido su requerimiento, el consejero del gobierno regional dio el paso este miércoles de ordenarle a la Abogacía regional que emprenda acciones legales contra RTVE y 'Mañaneros 360'. "El derecho de réplica se les ha concedido, lo tienen y se les ha dado. No es una rectificación", confiesa una fuente del formato al citado diario. "No es una información nuestra, no es una exclusiva nuestra, damos lo que ha publicado EL PAÍS, con los informes en contra. Y contamos la coincidencia en los tiempos, igual que ha hecho EL PAÍS y la Cadena Ser", añaden. "Hemos recogido su versión en el programa de hoy. Si no se dan por satisfechos con esto, no sé ya qué mas hacer. No somos sectarios. Y lo que Garzón comente, es de Garzón. Y su versión se ha recogido en pantalla hoy, también con Garzón. Buscan amedrentar", concluyen.