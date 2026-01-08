El Gran Wyoming vuelve a La Sexta más encendido que nunca y va más allá que Venezuela: "Estamos amenazados"

Tras causar baja de forma inesperada este miércoles durante el regreso de 'El Intermedio' a La Sexta, el Gran Wyoming ha irrumpido en 'Más vale tarde' para pronunciarse de una vez por todas sobre la candente actualidad internacional marcada por Donald Trump. Así, el presentador se ha sincerado con Iñaki López y Cristina Pardo sobre Venezuela, Groenlandia y el imperialismo estadounidense.

"Acabo de llegar y ya tengo una profunda náusea que me va a acompañar el resto de días", comenzaba espetando el comunicador cuando sus dos compañeros le preguntaba por la reciente reunión entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei. "No sé por qué les molestan las dictaduras, ellos están a favor. Creo que desde el punto de vista del contexto internacional Maduro es un ser absolutamente irrelevante", ha asegurado.

El Gran Wyoming: "Si hay alguien que es un criminal real y un peligro para toda la humanidad es el señor Donald Trump"

"Si hay alguien que es un criminal real en este momento y un peligro para toda la humanidad es el señor Trump. Que además, para remate, tiene todas las virtudes, ya que es el cliente vip de un proxeneta y pederasta que murió en extrañas circunstancias en la cárcel", ha subrayado el Gran Wyoming haciendo referencia a la vinculación del magnate estadounidense con Jeffrey Epstein.

Y el conductor de La Sexta no ha dudado en condenar los ataques marítimos del gobierno de Trump en la frontera. "Últimamente habían asesinado a cien personas en el mar sin que a nadie le importe. Cometieron el mal estilo de que algunos que habían sobrevivido bajaron al mar para matarlos allí en el agua, cosa que no habían hecho ni los nazis con los barcos que hundían", ha sentenciado el comunicador.

"Todo esto con la tranquilidad pasmosa del contexto internacional, que no dice ni pío. Es más, el líder de la oposición de este país dice que tiene dudas sobre la legalidad de lo que ha ocurrido. Tiene dudas... ¿De que alguien llegue y bombardee un país con el que no está en guerra? De que secuestre a su presidente, que tanto si le gusta como si no, tiene inmunidad internacional", subrayaba el Gran Wyoming en 'Más vale tarde'.

Tras esto, el presentador de 'El Intermedio' ha lanzando una seria advertencia. Y que bueno, todo esto está ocurriendo ante la pasividad de los que estamos viendo que nosotros, o somos estúpidos y no nos enteramos de lo que dice Trump o estamos en su punto de mira también", ha insistido el comunicador. "Europa ya lo definió Trump como una mierda que se creó para destruir América... ¿Pero este tío de qué va?", ha espetado el rostro de La Sexta.

"Luego además nadie reacciona. Todos estos palmeros, entre los que se incluye por desgracia para cualquier persona con sensibilidad democrática y constitucional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es un hombre que la opinión que tiene de las mujeres, que lo ha dicho él, es que si tienes dinero las agarras por el 'pussy' y te la llevas dónde quieras. No sé si esto incluye a su propia esposa", ha sentenciado el Gran Wyoming con gesto serio.

En este sentido, el televisivo ha vuelto a dirigirse a la presidenta madrileña con un reproche mayor. "Todas las mujeres que conozco no se pueden definir con esas palabras, no entiendo por qué la señora Ayuso ni siquiera reacciona ante eso y luego critica el machismo cuando el Partido Socialista no atiende como debería a las acusaciones de acoso", remarcaba el presentador.

"Trump es una persona que la democracia y la libertad le importan un pimiento. Sino empezaría por practicarlas en su propio país, el que él gobierna y en el que participó en un intento de golpe de estado porque intentó anular unas elecciones. Hoy hemos visto como se asesina con total impunidad a una pobre mujer, imagínate que hubiese sido Esperanza Aguirre, que cometió algo un poquito más grave porque encima tiró la moto de un señor", ha señalado el Gran Wyoming abordando el brutal asesinato de una mujer en EEUU a manos de los agentes migratorios de Minesota.

"Ante este energúmeno criminal la figura de Maduro es absolutamente irrelevante"

"A esta mujer se la asesina y la declaración de Trump es que era una terrorista", ha insistido el presentador ahondando en la redada ordenada por el presidente estadounidense para disparar a la mujer que se encontraba en un vehículo. "Ante este energúmeno criminal la figura de Maduro es absolutamente irrelevante pero con una cuestión y es que ha amenazado a todo el mundo", ha insistido.

"Si queréis entenderlo muchachos pues lo entendemos y sino no. Lo de Maduro es hablar por hablar, a este señor la democracia le importa un pimiento y lo que le ocurra a los venezolanos. Él mismo los define como chusma y gente fea, a él le da igual lo que les pase, su objetivo ya está conseguido y le ha salido muy barato", sentenciaba el Gran Wyoming centrándose también en las acusaciones que Donald Trump ha vertido sobre Maduro.

"¿Qué estamos haciendo pagando gran parte de nuestro patrimonio a ese invento que se llama OTAN?"

"Le acusa de haber matado a millones de personas y a ver... Yo creo que un presidente de una nación debería, si no acercarse a una realidad, por lo menos algo que sea medianamente entendible. Todo esto a mí no me causa desconcierto, a este señor Maduro le da exactamente igual", apuntaba el presentador en el espacio de La Sexta. "Hace nada estaba con el jeque de Arabia Saudí que por orden suya se mandó a descuartizar a un periodista que fue a pedir el visado en la embajada", ha señalado.

"¿Qué le importa al señor Trump la democracia y los derechos humanos? A qué viene ahora poner a la otra, lo único que ha dejado es a la señora Corina que es una payasa, encima le quiere regalar la mitad del premio", ha señalado sobre la ganadora del Premio Nobel. "Es decir, el papel en el que ha dejado a esta pobre mujer es muy triste, pero no sé cómo será el relevo allí, porque parece que la oposición también viene cargada", puntualizaba el comunicador.

"El derecho internacional está para algo, las Naciones Unidas están para algo, la OTAN... ¿Qué estamos haciendo pagando gran parte de nuestro patrimonio a ese invento que se llama OTAN? Es todo un desastre, y me duele muchísimo que incluso en esto las dos españas no fallan ni un milímetro. España está dividida, los medios de comunicación diciendo que bueno 'había una dictadura en Venezuela, mataban, encerraban'... ¿Pero qué tiene que ver eso con los hechos?", ha insistido el Gran Wyoming.

"El peligro es Trump, el que está cometiendo las fechorías y los crímenes es él. No puede acusar de criminal a nadie, pero ni en esto nos ponemos de acuerdo. O sea, aquí en cuanto se junta la mesa ya sabemos lo que van a decir unos y lo que van a decir otros. En esto teníamos que estar unidos, porque nosotros, creámoslo o no, estamos amenazados", ha terminado advirtiendo antes de mojarse de lleno sobre la liberación de presos políticos en Venezuela tras la intervención estadounidense

"En esta noticia estamos de acuerdo todos, pero cuando se produce al revés no. Yo lo que quiero decir es que no conozco medios de comunicación que estén defendiendo a Koldo, Ábalos, la corrupción del PSOE... No conozco ninguno. Y sí conozco medios que están silenciando todo lo que ha ocurrido en el Ministerio de Hacienda durante la época de Montoro, estamos hablando de millones que este señor cobraba de las empresas a cambio de perdonarles su compromiso con Hacienda", ha sentenciado el Gran Wyoming.