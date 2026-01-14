Piden el despido de Ana Obregón de la TV por lo que hizo en 'De Viernes' durante el especial de Julio Iglesias

Ha sido, sin duda, la noticia del día este martes 13 de enero: dos exempleadas de Julio Iglesias denuncian presuntas situaciones de acoso y agresiones sexuales por parte del cantante. Por tal motivo, Telecinco programaba un especial de '¡De viernes!' que ha provocado la indignación de la audiencia, sobre todo por la presencia de Ana Obregón, gran amiga del artista.

Este martes, 'elDiario.es' y Univisión han sacado a la luz un amplio reportaje de investigación en el que dos exempleadas de Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana denunciaban presuntas agresiones sexuales por parte del artista. Tras trascender la noticia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abría diligencias de investigación penal preprocesadas, después de haber recibido una denuncia el pasado 5 de enero.

El programa especial de '¡De viernes!' contó con la presencia el plató de Ana Obregón, cuyas barbaridades para intentar defender a su amigo Julio Iglesias han levantado un aluvión de críticas en redes sociales. El formato de Telecinco emitía los testimonios de las denunciantes, tras lo cual, la bióloga reconocía estar "en shock", y no dudaba en salir en defensa del cantante, con el que llegó a vivir dos años y medio en su casa.

Ana Obregón sale en defensa de Julio Iglesias y hace mofa de uno de los testimonios

"Nadie va a poner en duda la profesionalidad de Julio Iglesias, pero yo quiero hablar de él como persona. Tengo la suerte de poder hablar porque he convivido con él en su casa, todo el día. He estado en su casa dos años y medio. Ni en ese tiempo ni luego he visto un Julio así. Hemos tenido contacto durante 40 años, desde que soy pequeña he tenido relación con él. Ese Julio que retratan no es. Yo he vivido cómo era con las mujeres y con la gente que trabajaba con él", defendía Ana Obregón.

"Que es un mujeriego lo sabe todo el mundo y lo dice él", aseguraba, pero dejando claro que "trataba a todas las mujeres de maravilla". Además, Ana Obregón lamentaba lo sucedido en el día de ayer: "Qué manera tan cruel de hacer este juicio mediático a alguien que todavía no ha tenido juicio". Sobre el motivo por el que todavía no se había pronunciado sobre este escándalo, la actriz explicaba que "Julio es muy inteligente y me imagino que en estos momentos estará preparando todo tema de denuncias a todo el mundo".

Aunque lo que más indignó a la audiencia fueron sus comentarios despectivos hacia las denunciantes, llegando a decir auténticas barbaridades. "Yo no soy hombre, pero a vosotros os chupan el pito toda la noche y ¿no os salen ampollas o algo?", soltó en un momento dado a Antonio Rossi y José Antonio León, colaboradores del programa. Una lamentable pregunta que hizo que la presentadora, Bea Archidona, tuviera que pararle los pies: "Son acusaciones demasiado serias como para bromear".

"Tampoco soy Julio Iglesias y he presumido de haberme enrollado con tres mil mujeres", le espetó José Antonio León. Además, Ana Obregón llegó a cuestionar el testimonio de las extrabajadoras: "A mí me viene una víctima, que estoy absolutamente en contra del acoso sexual, tan en contra que con la ley esa del 'solo sí es sí' que ha hecho el Gobierno están todos los pederastas en la calle, pero bueno… Diciendo esto, vamos a ver, ¿estabas esposada? ¿Estabas clavada en la cama? ¿Por qué no te has ido?".

Rosa Villacastín a Ana Obregón: "Me das vergüenza como mujer"

Los colaboradores de '¡De viernes!' se mostraron muy críticos con esta actitud de Ana Obregón. Bea Archidona le ha rebatido defendiendo que se trata de "mujeres vulnerables con problemas económicos y familiares" que no pueden renunciar a un trabajo. Aunque, sin duda, la más dura con las palabras de la actriz y presentadora ha sido Rosa Villacastín, quien ha entrado en directo en el programa. La periodista, que siempre ha defendido a Ana, ha explotado contra ella: "Por primera vez no te voy a dar la razón y me das vergüenza como mujer. Tú puedes haber ido a casa de Julio como he ido yo, pero tú no has entrado en su habitación. No sabes lo que él hace por las noches".

"Puedes dudar de si es verdad o mentira, pero cuando dos mujeres, empleadas de una casa, se tienen que enfrentar para denunciar a una persona como Julio Iglesias, con el poder que tiene, te voy a decir que respétalas", sentenciaba Rosa Villacasín. "No me has escuchado, claro que las respeto", se defendía la invitada. "Te he he escuchado desde el primer momento, respétalas. Que conoces la cara A de Julio Iglesias pero no la cara B", insistía la periodista.

Ana Obreegón le ha recordado que si está en el programa es "por amistad" con Julio Iglesias. "Le he visto mañana, tarde y noche, como trata a las personas que ha trabajado en giras mundiales… Me choca, me entristece", afirmaba. Otra de las frases más desafortunadas que soltó, fue cuando aseguró que, cuando vivía con él, no paraban de llegar mujeres que les faltaba "llegar con las braguitas en la mano".

Ana Obregón defiende la presunción de inocencia de Julio Iglesias y lamenta que se le haga un "cruel juicio mediático".



Piden el despido de la actriz de televisión por sus barbaridades en 'De viernes'

La audiencia que estaba viendo el programa de Telecinco se ha mostado durísima con Ana Obregón. Muchos usuarios de X incluso han criticado a la cadena por llevar a una mujer que no está "en condiciones mentales de hablar en televisión".

Ana Obregón no debería de pisar un plató nunca más en su vida. Es bochornoso y asqueroso lo que ha soltado por la boca y muy peligroso que Mediaset (y A3Media) de voz a este tipo de personas.



Esta es la deriva de la nueva Mediaset, posicionarse siempre en contra de las víctimas — El Realista de Piaget (@elrealiistaa) January 14, 2026

Esto que acaba de hacer la sinvergüenza de Ana Obregón en pleno prime time es para no volver a sentarla en ningún plató de televisión #DeViernes



Dios mio, Ana obregón esta cavando su propia tumba mediática después de esta noche. Si le quedaba algo de imagen, claro #DeViernes — MAN DOWN. (@Rafapmgh) January 13, 2026

Estoy estupefacta con el programa De Viernes, en Telecinco, sobre el asunto Julio Iglesias, con Ana Obregón banalizando y diciendo cosas como “a esa casa venían mujeres todo el tiempo, que parecían que venían con las braguitas en la mano”

Atresmedia debería planterse el despido de Ana Obregón después de esta entrevista bochornosa en #DeViernes . Seguro que trabajo no le falta en Horizonte. — David Vidal (@davidalsol) January 13, 2026

Ana Obregón no está en condiciones mentales de hablar en un programa de televisión, surrealista las barbaridades que suelta #DeViernes — Miriam Cejas (@miriamcejass1) January 13, 2026

Lo que está haciendo Ana Obregón en Telecinco blanqueando a Julio Iglesias es BOCHORNOSO, yo no puedo creerme que en el año 2026 se permita mediatizar desde el sensacionalismo algo tan serio y doloroso. Hoy quedará recordado como uno de los días oscuros de la televisión en… — Jesús Molero (@psisuki) January 13, 2026

Debería ser un delito lo que está haciendo Ana Obregón en Telecinco

La mierda de persona esa está poniendo caras de mofa, mientras escucha el testimonio de víctimas de agresiones sexuales.

En 2021, ante un relato de violencia de género, en Telecinco se le daba voz a expertas en la materia. Hoy le han hecho un especial a Ana Obregón para cuestionar a las víctimas y blanquear a un agresor. Y están recogiendo los frutos. — Noé Guzmán (@n_guzman) January 13, 2026

Lo que Telecinco está permitiendo que se diga en “De viernes” es vergonzoso.



Ana Obregón se está dedicando a burlarse de los testimonios de las víctimas, ridiculizando las situaciones que se relatan y entrando a juegos con el público.



“Estabas esposada? te habían puesto unas esposas? por qué no te has ido?”



Ana Obregón en pleno prime time blanqueando el abuso y acoso sexual y poniendo en duda el testimonio de la víctima



Es impactante cómo Ana Obregón es incapaz de decir una frase entera con sentido, cómo no puede defender sus propios argumentos… ¿Esta mujer no tiene a nadie en su entorno que le diga que se quede en su casa y no vaya a los medios a hacer el ridículo????#DeViernes — César Estévez S.J. 🏳️‍🌈 (@cees_estevez) January 13, 2026

Es vomitivo escuchar a Ana Obregón hablar. Es denigrante para el resto de mujeres. La forma en la que ridiculiza el testimonio de la asistenta de Julio Iglesias… eres bajuna e insensible. — NanainaS (@srta_pgutierrez) January 13, 2026

A Anita la fantástica recordarla que tiene una nieta. Que nunca sea víctima de una situación así y sufra además las burlas de gentuza como tú, Ana Obregón — NanainaS (@srta_pgutierrez) January 13, 2026

Cuando creías que Ana Obregon no podía caer más bajo, siempre sorprende. #DeViernes — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) January 13, 2026

Que Ana Obregón esté intentando dejar en evidencia a una chica que asegura haber sido víctima de abuso diciendo: "Supongo que debería tener ampollas o llagas" "Nadie la obligó, no estaba esposada"...



