Así ha sido la primera semana fatídica en audiencias de 'Allá Tú' con Juanra Bonet que ahonda la crisis de Telecinco

Telecinco no levanta cabeza a pesar de que va a cerrar una buena semana en lo que a sus prime time se refiere. Pero es que el gran problema de la cadena de Mediaset está en el day-time y por ahora los movimientos que ha hecho no han surtido efecto pues el regreso de '¡Allá tú!' a las tardes lejos de reavivar está ahondando más en la grave situación que atraviesa la cadena.

Después de fracasar con la adaptación de 'Agárrate al sillón' con Eugeni Alemany, Telecinco volvía a confiar en el concurso de las cajas para enfrentarse al todopoderoso 'Pasapalabra' y tratar de hacerse un hueco a última hora de la tarde con una fórmula que en el pasado le funcionó a las mil maravillas.

Y es que en su momento, '¡Allá tú!' fue quién consiguió que 'Pasapalabra' fuera cancelado en Antena 3 y terminara finalmente en Telecinco ocupando precisamente el hueco del concurso que presentaba Jesús Vázquez. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado mucho y el concurso de Roberto Leal está más que consolidado siendo el programa más visto de la televisión cada día junto a 'El Hormiguero' y 'Antena 3 Noticias'.

Así, este regreso de '¡Allá tú!' está pasando completamente desapercibido para la audiencia. Ni los cambios ejecutados en el formato de Gestmusic ni el fichaje de Juanra Bonet como presentador tras el salto de Jesús Vázquez a TVE están surtiendo efecto pues el concurso ha heredado los débiles datos que cosechaba 'Agárrate al sillón' cada tarde.

En su estreno el lunes, '¡Allá tú!' tuvo un regreso gélido al anotar un pobre 7,5% y 774.000 espectadores frente al 20,4% y más de 2,1 millones de espectadores que obtuvo 'Pasapalabra' y frente a 'Aquí la tierra', que se mantuvo en grandes resultados en La 1 con un 14,4% y más de 1,5 millones de seguidores.

Pero la situación fue aún peor al día siguiente pues 'Allá tú' bajó al 6,9%, el mismo dato que anotó este viernes. Mientras que el miércoles y el jueves se quedó con un 7,5% y un 7,2% respectivamente. Unos datos que prácticamente son los que anotaba 'Agárrate al sillón' demostrando el fallido intento por recuperar '¡Allá tú!' y lo difícil que tiene Telecinco salir de esta crisis.

Audiencias de la última semana de 'Agárrate al sillón':

Lunes 5 de enero - 5,8% y 563.000

Martes 6 de enero: sin emisión

Miércoles 7 de enero: 7,1% y 780.000

Jueves 8 de enero: 6,1% y 652.000

Viernes 9 de enero: 7,1% y 696.000

Media semanal (4 días): 6,5% y 672.750 espectadores

Audiencias de la primera semana de '¡Allá tú!':