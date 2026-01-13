Gélido estreno para 'Allá tú' en Telecinco, a 13 puntos de 'Pasapalabra' y empeorando a 'Agárrate al sillón' en su debut

La nueva etapa de 'Allá tú' con Juanra Bonet al frente en relevo de Jesús Vázquez, su histórico presentador, se estrenó este lunes en Telecinco con división de opiniones y dos críticas repetidas entre el público ante los cambios y novedades introducidas.

Y en cuanto a números, lo importante para Mediaset, su vuelta ha obtenido unos resultados muy fríos y poco alentadores que, en realidad, no desentonan con los que la cadena viene cosechando en esa complicadísima franja de 20:00 a 21:00 horas.

El primer programa de 'Allá tú' ha promediado un 7,5% de cuota de pantalla, quedándose por debajo de los 800 mil telespectadores de media (774.000). Es decir, registra datos muy similares a los que regularmente anotaba 'Agárrate al sillón'.

La vuelta de 'Allá tú' a la tarde de Telecinco comienza con un 7.5% de cuota, 774.000 y 1.614.000 espectadores únicos



Promedia un 48% de fidelidad



Roza el 9% en el Target Comercial

El cancelado concurso conducido por Eugeni Alemany, que tuvo que despedirse forzosamente de la parrilla de Telecinco el pasado viernes tras permanecer apenas seis meses en antena, redondeó una media del 7,8%.

En ese sentido, hay que decir que, puestos a comparar con su antecesor, 'Allá tú' empeora unas cuantas décimas el estreno de 'Agárrate al sillón' en julio, que debutó en la tarde con un 8,1% (+0,6 puntos) tras su primer asalto en el prime time (12,1%).

Está por ver cómo evolucionan las cifras del formato producido por Gestmusic a lo largo de esta primera semana de emisiones y las próximas. Desde luego, será un trabajo de fondo y de meses de mucha paciencia hasta tratar de asentar y cosechar brotes verdes con un concurso que en el pasado sí dio alegrías a Telecinco.

Mientras tanto, la competencia de 'Allá tú' le arrasó con un 20,4% y más de 2,1 millones de espectadores para 'Pasapalabra', siendo el programa de entretenimiento más visto del día y colocándose 13,1 puntos por encima. Por su parte, 'Aquí la tierra' en La 1 de RTVE firmó un 14,4% y más de 1,5 millones de seguidores, tratándose del quinto mejor resultado de la presente temporada.