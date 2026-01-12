Jesús Vázquez agita los cimientos de Mediaset tras su adiós: "Han perdido el rumbo; los números cantan cada mañana"

Hace unos días, Jesús Vázquez se negaba a hablar de Mediaset con la prensa en la presentación de la nueva edición del Benidorm Fest 2026, que será su desembarco en RTVE tras 23 años ligado al grupo de Fuencarral. Sin embargo, ahora el presentador gallego se ha deslenguado en una entrevista en Radio 4 con Samantha Villar y Carolina Ferre.

Así, Jesús Vázquez no ha dudado en dejar claro que se sentía infravalorado durante estos últimos tiempos en Mediaset y que está muy feliz con su fichaje por RTVE, que era el último sitio que le faltaba por trabajar. "¿Te sentías arrinconado?", le cuestionaba Carolina Ferre. "Pues sí, me sentía infravalorado y poco usado", empezaba respondiendo.

Más información Entrevista a Jesús Vázquez, que se desmarca de Mediaset tras saltar a RTVE y avanza dos formatos nuevos

"Yo tenía un contrato en exclusiva hasta el mes de junio del año pasado y yo he pasado meses sin hacer nada y no entendía por qué porque yo siempre estaba a disposición y les decía lo que me paséis por delante yo lo hago. Pero pasaban los meses, salía una cosa, luego parábamos, luego hacíamos el Bailando y parábamos y yo les decía usadme, exprimidme porque yo quería trabajar", prosigue diciendo.

"Yo sentía que esta etapa había terminado sin entender muy bien el motivo porque yo siempre he estado a disposición y nunca he dicho no a un proyecto en Mediaset", incidía. "Has hecho muy bien porque dejas una cadena que va como pollo sin cabeza", le comentaba Carolina Ferre, que hasta hace un año era colaboradora de 'TardeAR'.

Al preguntarle por lo que piensa de la crisis que atraviesa Mediaset, Jesús Vázquez era muy sincero. "Mediaset siempre será mi casa a pesar de que en los últimos tiempos han perdido el rumbo. Los números cantan cada mañana y deberían plantearse cómo pueden empezar a remontar el problema, que francamente ahora mismo es grave".

Tras ello, Jesús Vázquez se mostraba encantado con el giro que ha dado RTVE al convertirse en una "cadena alegre y transversal". "Es una cadena que está ofreciendo una información sensacional. Ahí están los datos de Silvia cada mañana, de Javier Ruiz y de Cintora. Los números hablan. Si Silvia Intxaurrondo hace un 20% todas las mañanas es que la gente confía y sabe que la información que da es veraz y contrastada. Me gusta que la tele de todos sirva para dar información veraz y que luego cada uno nos hagamos nuestra opinión. Yo no necesito que nadie me sermonee ni me diga lo que tengo que pensar. A mí dame la información, los datos, la verdad y yo me hago mi criterio, eso es de televisión avanzada y democrática", sentenciaba con una cierta pulla a Ana Rosa Quintana sin llegar a nombrarla.

Jesús Vázquez se moja sobre la vuelta de '¡Allá tú!'

Por otro lado, Samantha Villar también quiso aprovechar para preguntarle a Jesús Vázquez por la vuelta de '¡Allá tú!' a Telecinco con Juanra Bonet como nuevo presentador. "La verdad es que yo solo espero que lo cuide y lo quiera como he querido yo a ese programa y que tanta felicidad me ha dado y que es parte importante de mi carrera", aseveraba el presentador.

"¿Cómo sientes que tu bebé pase a manos de otro porque es un programa icónico?", le cuestionaba Carolina Ferre. "Me da un poco de cosica y no lo voy a ver, pero de verdad que les deseo por el formato y por el equipo que hay detrás, que a Gestmusic les adoro, por el bien de todo el equipo les deseo que les vaya bien", concluía.