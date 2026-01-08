Jesús Vázquez ya se deja ver en RTVE, toma esta decisión con Mediaset y opina de Juanra Bonet en 'Allá Tú'

Jesús Vázquez inicia en 2026 una nueva etapa profesional tras su fichaje por TVE donde desembarcará como el presentador estelar del Benidorm Fest 2026 junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y LalaChus. Así, el gallego debutará en la cadena pública tras dejar Mediaset tras casi 25 años ligado al grupo en el que empezó en los inicios de Telecinco.

Este jueves, Jesús Vázquez visitaba por primera vez Torrespaña para acudir a la presentación del Benidorm Fest 2026 junto al resto de presentadores. Y desde el principio, el gallego ha querido dejar claro que ha llegado a TVE para quedarse y sin ganas de mirar al pasado. "Estoy como un niño con zapatos nuevos, año nuevo, vida nueva y por fin en la tele de todos", empezaba diciendo Jesús Vázquez después de que Sergio Calderón pusiera en valor lo que supone para la cadena pública su incorporación.

"Es pura televisión, tiene a sus espaldas grandes formatos de éxito y estamos muy felices en la casa de todos de recibir a Jesús. Es un grandísimo comunicador de entretenimiento y con un currículum excepcional y él inicia una andadura en TVE que espero que sea un bonito romance", recalcaba el director de TVE.

Tras ello, Jesús Vázquez no dudaba en decir que "es un giro en mi carrera que yo quería desde hace tiempo". "Es el último gran sitio en el que me faltaba por trabajar, que es la televisión pública, que es de todos y de todas. Un día se me ocurrió llamar a Sergio [Calderón] porque tenía ganas de ese cambio y me dijo que viniera y hablamos y aquí estoy feliz", destacaba afirmando así que fue él quién se ofreció a TVE y no al revés.

El motivo por el que Jesús no nombra a Mediaset y qué piensa del regreso de '¡Allá tú!'

Presentación del Benidorm Fest 2026

Posteriormente, en un encuentro con los medios, entre los que estaba El Televisero, Jesús Vázquez ha sido categórico al decir que no quería ni nombrar a Mediaset. "Después de tantos años estando en el mismo sitio, yo tengo 60 y no me quería retirar sin probar la televisión pública y se ha conjugado que yo conocía a Sergio de otra cadena, es que no pienso decir el nombre, y se me encendió una bombilla y pensé ahora que Sergio está allí quizás es el momento y le llamé. Y con él y José Pablo López fue todo como la seda, una alegría, un cariño y ganas de hacer cosas juntos", sostenía.

Al repreguntarle sobre por qué se niega a decir Mediaset, Jesús Vázquez aseguraba que "no me gusta hablar del pasado, sino del presente y del futuro". "Estoy feliz de TVE, no me vais a sacar de ahí", sentenciaba al cuestionarle si en el grupo de Fuencarral habían intentado retenerle. "Yo solo quiero que se hable del Benidorm Fest y de la televisión pública y de nada más, yo terminé y de hecho mi contrato terminó antes del último programa, que lo hice fuera de contrato de buena fe y de buen rollo, no hay ningún problema pero es el pasado", concluía al respecto.

Por otro lado, al preguntarle por la vuelta de '¡Allá tú!' con Juanra Bonet, Jesús Vázquez ha sido muy claro. "Ojalá que lo cuiden como lo he cuidado yo porque es uno de los grandes formatos de mi vida, de mi carrera, es parte de porque yo estoy aquí, ojalá lo sepan cuidar y hacerlo con el corazón como lo hacía yo, por lo demás que le vaya muy bien a todo el mundo", se pronunciaba.

Los próximos proyectos de Jesús Vázquez en TVE

Con su salto a TVE, Jesús Vázquez mira al futuro con ilusión y dejando entrever que hay ofertas para hacer otras cosas más allá del Benidorm Fest. "En TVE no se hace contratos en exclusiva, cosa que me parece muy bien, pero ha habido reuniones en las que ellos han mostrado interés en que haga más cosas con ellos y yo más que ellos aún porque me encantaría pasar una temporada aquí, quiero que los últimos años de mi carrera sean en la televisión pública", dejaba entrever.

"Me han hablado de dos formatos que me gustan muchísimo que tienen que ver con mi carrera y que son sitios en los que estaría muy cómodo. Pero a mí también me gustaría salir de cosas que ya he hecho como concursos, talent y realitys y hacer algo nuevo. Entonces tengo una idea que les he soltado y que es del género de hablar, utilizar eso con lo que me di a conocer que es la empatía con la gente pero de momento no han contestado", añadía.

"Yo lo que quiero es estar con todas las ganas y esta ilusión que he recobrado, se me había ido y de repente ha despertado. Hoy por ejemplo cuando he salido por la puerta me ha dicho mi marido es que vuelves a ser tú, el tú de siempre con tu frescura y locuras, que es algo que se me estaba apagando", terminaba diciendo.