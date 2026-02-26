Mediaset analiza las audiencias de 'El Precio Justo' y toma una firme decisión sobre su futuro en la parrilla de Telecinco

Hace un mes y seis días que Telecinco estrenó la nueva etapa de 'El precio justo' revolucionando sus mañanas recortando la duración tanto de 'El programa de Ana Rosa' como de 'Vamos a ver' y apostando por el concurso de Carlos Sobera como nuevo rival de 'La ruleta de la suerte'.

Y aunque el reto no era fácil parece que por ahora Telecinco está muy satisfecha con los datos que está cosechando 'El precio justo' en la franja de sobremesa. De hecho, desde la semana pasada ha decidido emitir el concurso de lunes a domingo de 13:45 a 15:00 horas.

Por ello, ahora Mediaset ha tomado una decisión con respecto al futuro del concurso producido por Fremantle. Y es que según avanza El Confi TV, el grupo ha renovado el programa durante toda esta temporada garantizando su continuidad al menos hasta el verano.

Una determinación que llega tras comprobar que 'El precio justo' lleva una trayectoria completamente ascendente. Aunque todavía está ligeramente por debajo de lo que anotaba 'Vamos a ver' con Patricia Pardo en dicha franja, el concurso está poco a poco consolidándose.

En su primera semana en emisión, 'El precio justo' promedió un 8,2% de cuota y 639.000 espectadores mientras que la semana pasada cerró con una media del 9,4% y 685.000 seguidores, creciendo así 1,2 puntos en solo un mes.

Unos datos ciertamente optimistas que han llevado a la dirección de Mediaset a renovar 'El precio justo' después de apostar por el concurso también para los sábados y domingos, cancelando '¡Vaya fama!' tras apenas cinco meses en antena.