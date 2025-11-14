Lalachus confiesa el momento 'tierra trágame' que vivió con Can Yaman en su visita a 'La Revuelta'

El pasado 23 de octubre, 'La Revuelta' dio la sorpresa recibiendo a uno de los actores internacionales más deseados, Can Yaman. Ahora, tres semanas después, este jueves 13 de noviembre, Lalachus ha desvelado el embarazoso momento que vivió con el actor turco durante su visita al programa presentado por David Broncano en La 1.

Ricardo Castella y Grison recordaron el momento en el que las cámaras del programa enfocaron a la novia del intérprete, quien le acompañó ese día. A raíz de esto, la colaboradora explicó el 'drama' que vivió: "Lo peor no es eso… yo no sabía que ella era su novia, y yo estaba allí como un aberroncho con resoplidos, y de repente enfocan a la novia y me quedé...", confesó entre risas. Aunque ahora bromea con la situación, en su momento Lalachus lo pasó realmente mal: "Limpiándome los sudores, Broncano".

Aunque según reconoció ella acudió ese día al programa por su madre: "Yo ese día vine porque me enteré de que iba a venir y mi madre es muy fan". De hecho, no dudó en colarse en su camerino para poder conocerle: "Sabía que estaba abajo y me colé como una comadreja. Fui a pedirle un autógrafo para mi madre, y se enamoró completamente de mí".

Lalachus consiguió un autógrafo de Can Yaman para su madre

De hecho, enseñó el vídeo del momento en el que se acercó a Can Yaman para pedirle la dedicatoria: "Le pedí una firma para mi madre y él me abrazó. Salgo como una pava, con una cara…". El actor, lejos de molestarse, le agradeció el gesto y le dedicó unas palabras en español. Aunque el peor momento de aquel día fue enterarse de que su novia estaba presente: "Fue real, me dio media vergüenza".

La cómica también hizo referencia a la edad del turco: "Tiene 35 años, y yo pensaba que era más mayor, es de mi edad. Es muy fuerte cómo le gusta a mujeres de todas las edades". "Yo solo fui por mi madre, pero acabé viviendo una comedia romántica en directo", bromeó Lalachús, llevándose los aplausos del público presente.

Durante su visita a 'La Revuelta', Can Yamán pidió a Broncano que le hiciera la entrevista en español: "Nada de inglés. Es un desafío para mí. Llevo un año estudiando español". "¿Has empezado de cero? ¿En un año hablas así?", le preguntó el presentador, asombrado por el gran nivel del actor, quien explicó que "mi vocabulario es muy amplio. He traído dos cuadernos donde hay palabrotas, refranes, expresiones".