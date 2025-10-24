Así es la primera serie española de Can Yaman tras revolucionar 'La Revuelta': número de capítulos y sinopsis

Can Yaman visitó este jueves 'La Revuelta' y revolucionó las redes con su amplio dominio del español. El actor turco aprovechó su entrevista con David Broncano para confirmar que está trabajando como protagonista de una serie española producida por Secuoya Studios.

Así, la productora de 'La encrucijada' trabaja en la producción de un ambicioso thriller romántico de ocho episodios en el que será el primer proyecto de Can Yaman en español y su primera serie rodada en nuestro país. En concreto, tal y como reveló el turco, el rodaje se llevará a cabo entre Canarias y Madrid.

Por el momento se desconoce el resto del reparto de esta nueva serie aunque desde la productora avanzan que estará compuesto por multitud de caras conocidas del panorama audiovisual español. Tampoco se sabe por ahora la cadena o plataforma que emitirá esta serie protagonizada por el actor turco conocido por ficciones como 'Sandokan', 'El Turco', 'Viola come il mare' o 'Erkenci Kuş'.

"Este nuevo proyecto representa un nuevo hito en la estrategia internacional de Secuoya Studios", afirma Brendan Fitzgerald, CEO de Secuoya Studios. "Contar con Can Yaman al frente de su primera serie en español, respaldado por un equipo técnico y artístico excepcional, reafirma nuestra misión de crear contenido de alta calidad con proyección global", añade.

"Trabajar por primera vez en España es una experiencia muy especial para mí. Siempre he sentido una gran conexión con el público español, y poder rodar aquí, en su idioma y con un equipo tan talentoso, es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido a Secuoya Studios por confiar en mí y ofrecerme la oportunidad de formar parte de una producción que combina emoción, acción y una gran calidad artística", destaca por su parte Can Yaman.

La serie cuenta en la producción ejecutiva con Eduardo Galdo ('La Encrucijada'), quien también es creador de la idea original, con Lele Portas ('Heridas') como productora ejecutiva. Ángela Obón ('4 estrellas') y Daniel Corpas ('Cuando nadie nos ve') firman el guion, ofreciendo una narrativa apasionante llena de intriga, acción y profundidad emocional.

Sinopsis de la nueva serie de Can Yaman

Un agente secreto con un historial impecable es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad… o su única salvación.