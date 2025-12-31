Silvia Abril da la última hora del estado de salud de Buenafuente tras su baja de las Campanadas de RTVE

Andreu Buenafuente y Silvia Abril fueron los elegidos en un primer momento por RTVE para presentar las Campanadas 2025-2026 desde la Puerta del Sol. Sin embargo, apenas unos días antes del 31 de diciembre, el presentador de 'Futuro Imperfecto' anunciaba a través de un vídeo que tendría que causar baja por motivos de salud.

Fue el pasado mes de noviembre cuando RTVE comunicó que Andreu Buenafuente junto a su mujer, Silvia Abril, serían los encargados de despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026. Los cómicos tomarían el relevo de David Broncano y Lalachús, quienes pusieron el listón muy alto el pasado año. La decisión de la corporación pública fue muy aplaudida por los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, unos días después, el presentador anunciaba, vía comunicado, que debía parar su actividad profesional debido a un episodio de estrés y ansiedad, algo muy común en la sociedad en la que vivimos. En ese momento, RTVE envió un mensaje tranquilizador, explicando que ese parón "no afectará a su participación en las Campanadas". Lamentablemente, los planes del ente público se acabaron viniendo abajo.

El mensaje tranquilizador de Silvia Abril sobre Buenafuente

El propio Buenafuente fue quien quiso comunicar a todos sus seguidores a través de sus redes sociales que finalmente no podría estar junto a Silvia Abril en la Puerta del Sol la noche del 31 de diciembre. Y es que su salud está por encima de todo: "Si queremos hacerlo bien va a llevar un poquito más de tiempo. No creo que deba acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz y no veo nada bien en esforzarme para hacer un trabajo de un día".

Andreu Buenafuente nos cuenta que deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional.



Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales.



Esto implica que ni él ni Sílvia Abril podrán… pic.twitter.com/1O2DBau1jm — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 12, 2025

En tiempo récord, la corporación dirigida por José Pablo López tuvo que tomar una decisión tras quedarse sin presentadores de las Campanadas. Hace unos días, se anunciaba que serían Chenoa y Estopa quienes acaben el 2025 con todos los espectadores que sintonicen TVE. Una decisión que también fue muy aplaudida, especialmente por la generación millenial.

Cuando apenas quedan unas horas para despedir el año, Silvia Abril reaparecía en su perfil de Instagram. Lo hacía para actualizar el estado de salud de su marido, y mandar un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores, preocupados por tantos días de ausencia en redes. "Llevo unos días sin aparecer por aquí, pero es terapéutico", comenzaba diciendo la cómica catalana.

"Os quería desear una feliz salida y entrada y contaros que todo va bien, marcha bien, poco a poco, pero va mejorando", ha explicado sobre el estado del presentador. Además, ha aprovechado la ocasión para dirigirse a los nuevos conductores de las Campanadas: "Ahí estaremos el 31 desde casa apoyando a Chenoa y Estopa y cruzando este año con tantas enseñanzas".