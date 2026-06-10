Miguel Ríos paraliza 'Al cielo con ella' en TVE al recordar su paso por el calabozo en el franquismo y el motivo

Miguel Ríos ha acudido por primera vez a 'Al cielo con ella' este martes para presentar 'El último vals', su último trabajo discográfico con el que regresó a los escenarios a finales de 2025 con su nueva gira de conciertos. Y durante su encuentro con Henar Álvarez, el veterano músico no ha dudado en rememorar algunas de sus anécdotas más duras durante el franquismo, además de pronunciarse sobre su retirada de la música.

Nada más arrancar su entrevista en el espacio de La 1, la humorista no ha dudado en preguntar con sorna al intérprete si había recibido una invitación para actuar ante el Papa durante el evento celebrado en el Santiago Bernabéu. "No, saben de qué pie cojeo... Yo respeto mucho todas las creencias, el respeto es el primer signo de tolerancia, pero desde que iba al colegio de los Salesianos...", ha señalado el músico.

Miguel Ríos se sincera en 'Al cielo con ella' sobre su detención durante el franquismo: "Estuve en el trullo por fumar"

Poco después, tras comparar experiencias con la presentadora recibiendo una educación religiosa, Miguel Ríos ha rememorado una de los momentos límite que vivió cuando comenzaba su carrera musical en plena dictadura franquista. "Estuve en el trullo por fumar", ha comenzado explicando el invitado de esta semana a Henar Álvarez.

“Si yo no he nacido, ¿cómo va a morir el rock?” Miguel Ríos comparte con nosotros una anécdota de sus inicios en la música 🎸#AlCieloConElla



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"En la Dirección General de Seguridad, donde no quieren poner un cartelito de 'aquí se torturó, se pasaron las peores penas durante el franquismo'...", ha señalado con dureza antes de remontarse a la difícil época en la que comenzó a hacer conciertos. "Era un miedo terrible entrar ahí, los calabozos esos... A parte, con el espíritu salesiano uno admitía la culpa, decía me lo he buscado, hay que hacer una penitencia...", bromeaba el músico.

Así, con gesto serio, Miguel Ríos se ha sincerado sobre su episodio en la cárcel. "Lo pasé fatal. Estábamos empezando a fumar en esa época, era en el año 72 y yo había hecho unos conciertos de rock y amor, que habían tenido mucho éxito. Entonces yo gritaba 'que se oiga fuerte nuestra reivindicación de rockeros'... Tardaron un cuarto de hora en pillarme", ha confesado el artista entre risas.

Y al referirse a 'El último vals', título de su último trabajo, Henar Álvarez no ha evitado preguntarle si esta es realmente su carta de despedida definitiva. "Yo no me puedo despedir más, emplearé el comodín del público para decir adiós sin decir adiós", ha asegurado el músico. "Lo que me gusta de verdad de esta profesión es que tengo micromecenas. Gente que va a aportando a que yo viva de puta madre, y tengo la suerte de deberselo a ellos y estoy muy agradecido", ha confesado.

A su vez, no ha evitado mojarse de lleno en el terreno político, desvelando el nombre que pensaba introducir en el congelador de 'Al cielo con ella'. "Yo he estado muy ligado al PSOE como simpatizante, y claro que me ha decepcionado. El primero que me ha desilusionado es Felipe González", ha sentenciado Miguel Ríos antes de que la presentadora confesase que Loles León "congeló" ese nombre durante su visita. "Pues ya me lo ha quitado Loles", ha señalado entre risas.

"Lo que pasa es que cuando tienes una ideología progresista es muy difícil admitir que los tuyos hagan lo que harían los contrarios. Da mucha rabia, pena e intranquilidad y se sufre mucho. Porque nosotros somos la parte significada de la izquierda", ha continuado explicando. "Entonces claro, encontrarte a gente como Ábalos, Santos Cerdán y estos tipos que han desdicho la fe socialista haciendo cosas horribles, la verdad es que apena mucho. Pero mi ideología no la voy a cambiar", terminaba advirtiendo entre aplausos.