El público dicta sentencia al estreno de 'Al margen de todo', el programa de Dani Rovira en RTVE, y hay consenso

La 1 ha estrenado este jueves 'Al margen de todo', el nuevo show semanal con el que Dani Rovira regresa al prime time de TVE cuatro años después de 'La noche D' y para ocupar el hueco de Andreu Buenafuente ante su baja temporal en 'Futuro imperfecto'.

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), 'Al margen de todo' es un espacio de humor semanal en el que Dani Rovira desplegará su faceta como cómico, conversador y showman en encuentros con invitados de perfiles diversos conocidos y anónimos con quienes compartirá conversación, improvisación y momentos inesperados desde la cercanía, la naturalidad y el humor que nace de la espontaneidad.

En 'Al margen de todo', Dani Rovira no está solo y cuenta con un equipo de colaboradores como el cantautor, escritor y director Albert Pla son una sección sobre inteligencia artificial, el cómico Dani Fez como reportero, la actriz Mónica Pérez y la cómica Patricia Espejo.

En su primer programa, Dani Rovira ha contado con dos invitados de lujo: el actor José Sacristán y el escritor y cineasta Luis Alegre. No obstante, cada semana, el presentador y showman contará con invitados sorpresa.

El monólogo inicial de Dani Rovira en el arranque de 'Al margen de todo'

Y el programa ha arrancado con lo que mejor se le da a Dani Rovira, un monólogo a lo 'El club de la comedia' bromeando sobre lo que dijo su madre cuando le dijo que le habían dado un programa en TVE a un actor malagueño. "Que bonito, ojalá me recibieran así en todos los sitios, no lo merezco, claro que sí lo merezco", decía sobre los aplausos del público.

"Estoy muy feliz de que TVE haya tenido a bien a pesar de su falta de criterio que este chaval lo presente. Estoy nervioso, estoy atacado. ¿Tiene miedo? Miedo no, como voy a tener miedo. ¿Quién ha presentado tres galas de los Premios Goya? Y me dice mi madre 'la Sardá, porque Buenafuente lo presentó cuatro'", ironizaba el humorista.

Tras ello, Dani Rovira ha querido hacer una declaración de intenciones sobre lo que es 'Al margen de todo'. "Al margen de todo es porque es así como nos gusta estar, queremos estar al margen del mal rollo, al margen de la crispación, al margen de la rabiosa actualidad, a la mierda la actualidad. Es que la actualidad es necesaria pero es como si fuera la selva amazónica, yo sé que existe, pero si entras no sales igual, puedes salir de allí con la malaria, el dengue y aún así saldría mejor de un informativo", sentenciaba Rovira.

La audiencia se acuerda de Marc Giró

La audiencia de TVE se ha pronunciado en redes sociales sobre el estreno de 'Al margen de todo' con Dani Rovira y por ahora el programa parece que no aprueba. Son varios los que se han acordado de Marc Giró y la comparación no ha salido bien. "No me puedo creer que hayamos pasado del Late Xou de Marc Giró a esto. Terrible monólogo de arranque", destacaba uno.

"Hemos pasado de los monólogos antifascistas de Marc Giró a un humorista que dice que no quiere hablar de la actualidad para no irritar al público. Estupendo...", defendía otro.

Aunque si que ha habido algunos espectadores que han alabado que el programa haya contado con José Sacristán y Luis Alegre en su primera entrega.

