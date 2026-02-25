Tras el gran éxito de 'Futuro imperfecto' y en plena baja de Andreu Buenafuente y la marcha de Marc Giró a La Sexta, TVE sigue apostando por el humor para la noche de los jueves y lanza este mismo jueves 26 de febrero, 'Al margen de todo', su nuevo show semanal con Dani Rovira como maestro de ceremonias.

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), 'Al margen de todo' es un espacio de humor semanal en el que Dani Rovira desplegará su faceta como cómico, conversador y showman en encuentros con invitados de perfiles diversos conocidos y anónimos con quienes compartirá conversación, improvisación y momentos inesperados desde la cercanía, la naturalidad y el humor que nace de la espontaneidad.

'Al margen de todo' llega al prime time de La 1 para luchar contra 'Perdiendo el juicio' en Antena 3, 'Horizonte' en Cuatro, la recta final de 'GH DÚO' en Telecinco a la espera del estreno de 'Supervivientes' la próxima semana, y El Taquillazo de La Sexta.

En su primer programa, Dani Rovira contará con dos invitados de lujo: el actor José Sacristán y el escritor y cineasta Luis Alegre. No obstante, cada semana, el presentador y showman contará con invitados sorpresa.

Albert Pla y Mónica Pérez, entre los colaboradores de Dani Rovira

'Al margen de todo' contará con un equipo de colaboradores entre los que estará Albert Pla, que aportarán miradas personales y un humor atemporal alejado del ruido de la actualidad. El cantautor, escritor y director tendrá una sección sobre inteligencia artificial.

El nuevo espacio de Dani Rovira contará además con el humorista Dani Fez ('Caiga quién caiga') como reportero, que recorrerá distintos puntos del país en busca de historias y personajes singulares que viven "al margen de todo", ofreciendo una aproximación desenfadada y humana a realidades curiosas y sorprendentes.

Además, la actriz cómica Mónica Pérez será la protagonista de la sección 'Tías de cine', en la que interpretará a grandes divas de Hollywood. Una parodia del programa de La 2 ‘Días de cine’ que dará la oportunidad a Dani Rovira de entrevistar cada día a estrellas como Marilyn Monroe, Julia Roberts, Nicole Kidman, Audrey Hepburn o Angelina Jolie.

Otro de los nombres que colaborarán es la cómica Patricia Espejo ('El Club de la Comedia', 'Late motiv'). RTVE ha confirmado en la rueda de prensa que la lista de colaboradores en principio será esta, pero han dejado la puerta abierta a ir introduciendo más en las próximas entregas.