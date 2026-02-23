RTVE anuncia la llegada de Dani Rovira a su programación para tomar el testigo de Buenafuente en La 1

RTVE ya ha puesto fecha al estreno de 'Al margen de todo', su nueva apuesta de entretenimiento que estará presentado por Dani Rovira. El programa verá la luz en La 1 el próximo jueves, 26 de febrero, justo después de 'La Revuelta'. De esta forma, ocupará el hueco que hasta hace apenas unos meses ocupaba 'Futuro Imperfecto'.

La baja por prescripción médica de Andreu Buenafuente, obligó a TVE a prescindir de su programa. Ahora, ha optado por seguir apostando por el humor en la noche de los jueves. Tras varias semanas con confirmaciones de colaboradores, la corporación pública por fin ha hecho oficial la fecha del estreno de 'Al margen de todo'.

TVE ha acompañado este anuncio con una promoción en la que Dani Rovira se prepara junto a Abert Pla antes de salir a escena. "Es muy fácil, Dani. Es salir ahí, hacer un poco el tonto y venga… ¡pa dentro! El público está ahí", bromea la cuenta oficial de RTVE en X junto al citado vídeo.

'Al margen de todo' está producido por la corporación pública en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), y se presenta como un oasis de humor. El cómico malagueño no estará solo, sino que estará acompañado por distintos colaboradores muy conocidos en el mundo de la comedia y en el de la interpretación.

Con este nuevo espacio semanal, Dani Rovira regresará a TVE cinco años después de ponerse al frente de 'La noche D'. 'Al margen de todo' se verá las caras en la noche de los jueves con la recta final de 'GH DÚO 4' y el arranque de 'Supervivintes 2026' en Telecinco y la recién estrenada serie de Antena 3 'Perdiendo el juicio', protagonizada por Elena Rivera.

Dani Rovira es uno de los actores y cómicos más queridos de nuestro país. En televisión, además de presentar en el año 2021 'La noche D' en TVE, también participó en series como 'Historias para no dormir'. También presentó a finales de 2023 el videopodcast de RTVE 'Un día de perros', dedicado al cuidado y la educación de perros.

Asimismo, ha participado en numerosos espacios culturales y de entretenimiento, entre los que destacan tres años consecutivos de la gala de los Premios Goya, en 2015, 2016 y 2017, con notables datos de audiencia. Sus últimas apariciones en La 1 fueron en 'La Revuelta', programa que ha visitado hasta en dos ocasiones este último año: la primera, el 4 de diciembre para presentar 'Playa de lobos'; y la segunda el 22 de enero para presentar su espectáculo 'Vale la pena'.

Ahora, Dani Rovira regresa a la cadena pública como conductor de su nuevo formato de entretenimiento con el que esperan mantener los grandes datos cosechados por 'Futuro Imperfecto' con Andreu Buenafuente.