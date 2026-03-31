Dani Rovira salta al prime time de Antena 3 tras su fiasco en TVE como sustituto de 'El capitán en Japón'

Dani Rovira estaba llamado a ser el relevo temporal de Andreu Buenafuente en TVE tras su baja médica en 'Futuro imperfecto'. Sin embargo, su programa, 'Al margen de todo' fue todo un fracaso en audiencia y tras solo tres emisiones, La 1 decidió cancelarlo fulminantemente.

Ahora, semanas después de su gran fiasco en el prime time de TVE, Antena 3 sorprende al elegir al malagueño como el sustituto de 'El capitán en Japón' este miércoles en prime time. Y es que la cadena de Atresmedia ofrecerá una película protagonizada por el actor y humorista.

Así, este miércoles, Antena 3 emitirá la cinta 'Los Japón' dentro de 'El Peliculón' como relevo temporal de 'El capitán en Japón' a la espera del estreno de la nueva edición de 'Mask singer: adivina quién canta', que podría llegar a la cadena el próximo miércoles 8 de abril.

De esta manera, Antena 3 sigue apostando por el país del sol naciente para su prime time del miércoles después de emitir el road-trip protagonizado por Joaquín Sánchez, su mujer Susana Saborido y sus hijas.

'Los Japón' es una película dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo ('Señor, dame paciencia') y que cuenta con un reparto encabezado por Dani Rovira, María León ('El caso Asunta'), Antonio Dechent ('Un fantasma en la batalla'), Cinta Ramírez ('El marqués'), Bore Buika ('Mar afuera').

Así es 'Los Japón', la película que emite Antena 3 este miércoles

En 1614 una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río, y el heredero al trono se enamoró de una bella sevillana, formó una familia y nunca regresó a Japón. 400 años después, el Emperador Satohito muere y el heredero legítimo resulta ser Paco Japón, vecino de 37 años de Coria del Río.

La vida de Paco y de su familia cambiará drásticamente al verse de la noche a la mañana viviendo en el Palacio Imperial y preparándose para ser los nuevos Emperadores de Japón. El choque cultural y lingüístico entre japoneses y andaluces provocará situaciones cómicas y disparatadas en esta aventura donde Oriente y Occidente se dan la mano.