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La determinación de Atresmedia con 'El capitán en Japón' de Joaquín Sánchez ante su gran final este miércoles

por El Televisero

Atresmedia finaliza este miércoles la segunda temporada de 'El capitán en Japón' y ya ha tomado una decisión sobre su futuro tras liderar la noche de los miércoles

Imagen de la última entrega de 'El capitán en Japón'.
Imagen de la última entrega de 'El capitán en Japón'. | Antena 3

Antena 3 emite este miércoles la última entrega de 'El capitán en Japón'. Sin embargo, las aventuras de Joaquín Sánchez y su familia no se acaban aquí. Y es que Atresmedia ha decidido otorgar una tercera temporada a este formato producido por Proamagna.

Así, después de haber liderado prácticamente con todas sus entregas el prime time de los miércoles frente a 'The Floor' y 'Top Chef: dulces y famosos' en La 1 y la serie 'Pura Sangre' en Antena 3, la cadena seguirá confiando en el ex futbolista.

Según ha avanzado El Confi TV, después de haber viajado a América en su primera temporada y de haber hecho un recorrido por el país del sol naciente en su segunda tanda de episodios, en la tercera temporada 'El capitán' y su familia recorrerán la India.

'El capitán en la India' llevará a Joaquín, junto a Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela, hasta el sur de Asia. La familia Sánchez Saborido recorrerá el país asiático de norte a sur descubriendo todos sus parajes y enclaves más característicos.

'El Capitán en Japón', producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, ha aterrizado con Joaquín y su familia recorriendo desde Antena 3 el país del sol naciente en una aventura que ha vuelvo a convertirse en la oferta líder en de la noche del miércoles. El periplo que han vivido los Sánchez Saborido ha logrado hasta el momento una media del 11,6% de cuota (a +3,5 y +1,2 puntos sobre sus competidores), 800.000 seguidores y 2,1 millones de espectadores únicos, destacando su liderazgo en el grupo de 25 a 34 años con un 14,5% de cuota.

En su emisión del pasado miércoles 18, logró una fuerte subida y se alzó nuevamente líder, además de ser lo más visto de la noche, con un 11,4% de cuota (+1,6 puntos que la semana anterior), su mejor resultado en un mes, además de su 2º día más visto con 815.000 seguidores de media y más de 2,1 millones de espectadores únicos.

Así será el último programa de 'El capitán en Japón'

Así, Antena 3 despide este miércoles la temporada de 'El Capitán en Japón'. Todo viaje tiene su final. Tras escucharse y desahogarse, llega el momento más difícil: aceptarse tal y como son. En su último destino en Japón, la familia se enfrentará a uno de sus mayores retos: sumergirse en las profundidades del mar. Deberán controlar la respiración y dominar los nervios. Para Susana será especialmente duro: bajo el agua la esperan sus mayores miedos.

Okinawa también les revelará su secreto mejor guardado: el de la longevidad. Un descubrimiento que les hará repensar cómo vivir con más calma, equilibrio y plenitud.

La última cena traerá consigo una sorpresa que lo cambiará todo. Porque el verdadero final de esta aventura no estará en Japón, sino al otro lado del mundo: Barcelona. Allí tendrá la oportunidad de conocer, por fin, a su ídolo: Jennifer López. Un desenlace que Joaquín jamás habría imaginado.

Aceptarse a uno mismo no es llegar a ningún destino. Es volver a casa siendo la mejor versión de ti mismo. Y para Joaquín y su familia, ese será el verdadero aprendizaje de este viaje.

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