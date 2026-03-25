La determinación de Atresmedia con 'El capitán en Japón' de Joaquín Sánchez ante su gran final este miércoles

Antena 3 emite este miércoles la última entrega de 'El capitán en Japón'. Sin embargo, las aventuras de Joaquín Sánchez y su familia no se acaban aquí. Y es que Atresmedia ha decidido otorgar una tercera temporada a este formato producido por Proamagna.

Así, después de haber liderado prácticamente con todas sus entregas el prime time de los miércoles frente a 'The Floor' y 'Top Chef: dulces y famosos' en La 1 y la serie 'Pura Sangre' en Antena 3, la cadena seguirá confiando en el ex futbolista.

Según ha avanzado El Confi TV, después de haber viajado a América en su primera temporada y de haber hecho un recorrido por el país del sol naciente en su segunda tanda de episodios, en la tercera temporada 'El capitán' y su familia recorrerán la India.

'El capitán en la India' llevará a Joaquín, junto a Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela, hasta el sur de Asia. La familia Sánchez Saborido recorrerá el país asiático de norte a sur descubriendo todos sus parajes y enclaves más característicos.

'El Capitán en Japón', producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, ha aterrizado con Joaquín y su familia recorriendo desde Antena 3 el país del sol naciente en una aventura que ha vuelvo a convertirse en la oferta líder en de la noche del miércoles. El periplo que han vivido los Sánchez Saborido ha logrado hasta el momento una media del 11,6% de cuota (a +3,5 y +1,2 puntos sobre sus competidores), 800.000 seguidores y 2,1 millones de espectadores únicos, destacando su liderazgo en el grupo de 25 a 34 años con un 14,5% de cuota.

En su emisión del pasado miércoles 18, logró una fuerte subida y se alzó nuevamente líder, además de ser lo más visto de la noche, con un 11,4% de cuota (+1,6 puntos que la semana anterior), su mejor resultado en un mes, además de su 2º día más visto con 815.000 seguidores de media y más de 2,1 millones de espectadores únicos.

Así será el último programa de 'El capitán en Japón'

Así, Antena 3 despide este miércoles la temporada de 'El Capitán en Japón'. Todo viaje tiene su final. Tras escucharse y desahogarse, llega el momento más difícil: aceptarse tal y como son. En su último destino en Japón, la familia se enfrentará a uno de sus mayores retos: sumergirse en las profundidades del mar. Deberán controlar la respiración y dominar los nervios. Para Susana será especialmente duro: bajo el agua la esperan sus mayores miedos.

Okinawa también les revelará su secreto mejor guardado: el de la longevidad. Un descubrimiento que les hará repensar cómo vivir con más calma, equilibrio y plenitud.

La última cena traerá consigo una sorpresa que lo cambiará todo. Porque el verdadero final de esta aventura no estará en Japón, sino al otro lado del mundo: Barcelona. Allí tendrá la oportunidad de conocer, por fin, a su ídolo: Jennifer López. Un desenlace que Joaquín jamás habría imaginado.

Aceptarse a uno mismo no es llegar a ningún destino. Es volver a casa siendo la mejor versión de ti mismo. Y para Joaquín y su familia, ese será el verdadero aprendizaje de este viaje.