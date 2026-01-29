Atresmedia estrena lo nuevo de uno de los grandes talismanes de su programación contra 'The Floor' y 'Pura Sangre'

Después de quedar como tercera opción de su franja este miércoles con la última entrega de 'Nos vamos de madre', Antena 3 no está dispuesta a dejar en bandeja el liderazgo del tercer prime time de la semana a 'The Floor' en La 1 y a 'Pura Sangre' en Telecinco. Por eso, la cadena de Atresmedia sacará un as bajo la manga a partir de la próxima semana.

Así, Antena 3 ya anuncia el estreno de 'El capitán en Japón', la segunda parte de 'El Capitán en América', el formato de road trip protagonizado por Joaquín Sánchez y su familia, su mujer Susana Saborido y sus dos hijas.

Con 'El capitán en Japón', Antena 3 busca recuperar el pulso en la noche de los miércoles después de que esta semana la última entrega de 'Nos vamos de madre' se quedara en un bajo 8,6% de cuota y 639.000 espectadores frente al 11,8% y 1.001.000 espectadores de 'The Floor' y al 11% y 917.000 espectadores que marcó el estreno de 'Pura Sangre' en Telecinco.

Y es que no hay que olvidar que 'El capitán en América' fue muy bien en audiencia siendo líder de audiencia con una media en sus entregas de un 13,6% de cuota de pantalla, superando por más de 3 puntos a sus competidores y consiguiendo más de 1,1 millones de espectadores y 2,7 millones de espectadores únicos. Mientras que el exfutbolista Joaquín Sánchez es uno de los grandes reclamos para el público de Antena 3 con sus distintos programas o sus visitas a 'El Hormiguero'.

Así es 'El Capitán en Japón'

Cartel oficial de 'El Capitán en Japón' / Fuente: Atresmedia

Ahora, Joaquín Sánchez, junto a Susana Saborido y sus dos hijas Salma y Daniela, cambian de continente para embarcarse en un nuevo desafío, esta vez en Japón. Un regreso que mostrará a la familia en su máximo esplendor visitando, de norte a sur, las ciudades y los lugares más emblemáticos de la cultura y de la mística nipona.

En la mochila de este divertido y particular viaje han metido también un claro objetivo: discutir menos y aprender a convivir. En este nuevo reto se mantiene la esencia de ‘El Capitán en América’: lazos familiares, diversión, complicidad, desencuentros, discusiones…, pero con el añadido de que todo ocurre muy lejos de casa…

El punto de partida de la familia Sánchez Saborido será Sevilla, desde donde volarán a la capital japonesa para recorrer el país con parada en el propio Tokyo, continuar el camino hacia el monte Fuji, Takayama, Nara, Kyoto, Osaka y Okinawa, entre otros parajes milenarios de Japón.

Las risas están más que aseguradas con esta familia que tendrá que enfrentarse al gran reto de convivir más de tres semanas en un país desconocido, con una cultura totalmente distinta y un idioma que ninguno de los cuatro entiende. Con Joaquín de nuevo al volante de una caravana, ha llegado el momento de empaparse y vivir la cultura y tradiciones niponas, aunque sea a su manera: aprenderán a hacer sushi, conocerán el Kárate de la mano de auténticos expertos, disfrutarán de un día en el parque de atracciones más espectacular.