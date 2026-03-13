RTVE cancela definitivamente 'Al margen de todo', el programa de Dani Rovira en La 1, tras solo tres entregas

Tres semanas. Eso es lo que ha durado 'Al margen de todo', el programa que presentaba Dani Rovira en La 1 y que llegó con la intención de ocupar el hueco que dejó la retirada temporal de Andreu Buenafuente y la marcha de Marc Giró a La Sexta.

Sin embargo, tras sus desastrosos datos de audiencia, TVE ha decidido eliminar definitivamente 'Al margen de todo' de su parrilla. Ha sido Dani Rovira el encargado de anunciar la cancelación del formato a través de su cuenta de Instagram.

"Se cancela 'Al margen de todo'. No hemos sabido conectar con los espectadores. Gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente que se ha dejado la piel en el proyecto. Otro aprendizaje más a nuestras espaldas", escribe Dani Rovira en su cuenta de Instagram anunciando la cancelación del formato.

De esta manera, RTVE ha decidido cancelar el formato producido por El Terrat tras no haber cumplido con las expectativas. Y es que después de su discreto estreno con un 10,1% y 765.000 espectadores, el programa de Dani Rovira fue cuesta abajo y sin frenos en las siguientes entregas tras anotar mínimo este jueves con un pobre 7,5% y 533.000 espectadores.

Audiencias de 'Al margen de todo'

Programa 1 (26/02/2026): 10,1% y 765.000 espectadores

Programa 2 (05/03/2026): 7,7% y 567.000 espectadores

Programa 3 (12/03/2026): 7,5% y 533.000 espectadores

'Al cielo con ella' con Henar Álvarez, ¿su sustituto?

La cancelación de 'Al margen de todo' llega justo después de que RTVE anunciara el próximo salto de 'Al cielo con ella', el show que conduce Henar Álvarez al prime time de La 1 abandonando La 2 siguiendo así los pasos de lo que pasó en su momento con 'Late Xou' de Marc Giró.

De esta manera, con el hueco que deja el programa de Dani Rovira, La 1 podría lanzar la nueva temporada de 'Al cielo con ella' con la entrevista de Shakira el próximo jueves como baza contra el todopoderoso 'Supervivientes' buscando así repetir el éxito de 'Futuro imperfecto', que el año pasado logró ser segunda opción de la noche con Buenafuente.