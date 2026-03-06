Saltan las alarmas en RTVE con Dani Rovira: La 1 cae a mínimos de audiencia con su nuevo programa

El estreno de 'Al margen de todo', el nuevo programa de Dani Rovira para el prime time de los jueves en La 1 ya fue poco halagüeño, pero su descalabro en su segunda semana de emisión hace saltar todas las alarmas en la cadena pública.

Así, este jueves, 'Al margen de todo' sufrió la nueva competencia con la llegada de 'Supervivientes 2026' y bajó a un flojo 7,7% y 567.000 espectadores viéndose claramente superado por el reality de Telecinco, que volvió a arrasar en su estreno con un 21,2% y 1.227.000 espectadores.

#AlMargenDeTodo con @DANIROVIRA firma un 7.7% de share y congrega una media de 567.000 espectadores en su segunda semana en @la1_tve



➡️ Más de 2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Ol97g7Yscq — Dos30' (@Dos30TV) March 6, 2026

Pero es que el programa de Dani Rovira fue cuarta opción de la noche quedando por detrás tanto de la serie 'Perdiendo el juicio', que también bajó al 10% y 813.000 espectadores en Antena 3, y de 'Horizonte' en Cuatro, que anotó un 10% y 729.000 espectadores.

Un dato muy flojo que además lastra la media diaria de La 1 y quedando a mucha distancia de esta pues la cadena pública cerró este jueves con un 12,1%. Con ello, parece complicado el futuro que se le avecina a 'Al margen de todo' en la parrilla de La 1 siendo el peor prime time de la semana quedando por detrás tanto de 'DecoMasters' (7,9%) y 'Top Chef: dulces y famosos' (10,7%).

Cabe recordar que 'Al margen de todo' llegó a La 1 para ocupar el hueco que dejó 'Futuro imperfecto' tras la baja de Andreu Buenafuente y también para suplir la marcha de Marc Giró a La Sexta. Sin embargo, el formato que también está producido por El Terrat está muy lejos de los datos que marcaban los otros programas.

Y es que 'Futuro imperfecto' cerró su segunda temporada con una media del 12,3% y 929.000 espectadores. Mientras que 'Late Xou' acabó su última temporada en La 1 con un 11,3% y 846.000 espectadores dejando muy lejos el dato cosechado por Dani Rovira en estas dos primeras entregas.

Habrá que ver cuál es el futuro de 'Al margen de todo' y si consigue remontar sus datos o si acabará finalmente cancelado o relegado a La 2. Y es que hay que decir que el propio Dani Rovira ha confesado en varias entrevistas que él quería que este programa se ubicara en La 2 pero desde TVE le pidieron suplir el hueco de Buenafuente en La 1.