RTVE anuncia a las 3 invitadas de Dani Rovira como su arma contra el estreno de 'Supervivientes 2026'

TVE estrenó la semana pasada 'Al margen de todo', su nuevo show semanal de humor con Dani Rovira para ocupar el hueco que deja la marcha de Marc Giró a La Sexta y el parón de 'Futuro imperfecto' por la baja de Andreu Buenfauente. Lo hizo con un dato poco prometedor en audiencia.

Y es que 'Al margen de todo', que no convenció mucho a la audiencia en redes sociales, marcó en su primera entrega un 10,1% y 765.000 espectadores quedando por debajo en competencia tanto de 'Perdiendo el juicio' en Antena 3 como de 'GH DÚO' en Telecinco y 'Horizonte' en Cuatro.

Quizás por eso, La 1 no ha parado de promocionar la segunda entrega de 'Al margen de todo' con la visita de tres actrices como Ana Milán, Lolita Flores y Elena Furiase. Así, aprovechó la gala de Los Goya 2026 para promocionar quiénes serían las invitadas de Dani Rovira este jueves.

Y es que además este jueves, 'Al margen de todo' tendrá un hueso duro de roer delante pues cabe recordar que Telecinco lanzará 'Supervivientes 2026' con el aliciente del debut de María Lamela como presentadora con un estreno por todo lo alto. Por ello, parece que el nuevo programa de TVE se ha rearmado con tres potentes invitadas.

Lolita Flores, Elena Furiase y Ana Milán, invitadas de Dani Rovira en su segunda entrega

En la segunda entrega de 'Al margen de todo', Dani Rovira volverá a desplegar su faceta como cómico, conversador y showman. En esta ocasión compartirá conversación y mucha improvisación con Lolita Flores y su hija Elena Furiase.

Dani Rovira también charlará en este segundo programa con la actriz Ana Milán, que acudirá junto a su mejor amiga, la escritora Anabel Vázquez. El cómico tratará de observar la realidad desde una perspectiva muy optimista y con una alta dosis de humor.

Además, Carlos Areces analizará las peores rimas de canciones, Daniel Fez visitará Vigo para hablar sobre la lluvia con Abel Caballero, alcalde de la ciudad; la cómica Paula Púa hará lo que más le gusta, fliparse con todo, y el inclasificable Albert Pla traerá sorpresas con su sección 'Hecho con IA'.