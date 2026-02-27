Audiencia poco prometedora en RTVE para el programa de Dani Rovira en La 1 frente al inusual dato de 'Perdiendo el juicio'

La 1 de RTVE estrenaba este jueves una de sus principales apuestas para el prime time: 'Al margen de todo'. Un espacio de humor semanal que ha supuesto la vuelta de un gran activo en el género como Dani Rovira. Con este formato, el también actor ha regresado al horario de máxima audiencia de la televisión cuatro años después de 'La noche D' y con la responsabilidad de ocupar el hueco de Andreu Buenafuente ante el impasse de 'Futuro imperfecto'.

El primer programa, apadrinado por el intérprete José Sacristán y el escritor y cineasta Luis Alegre, no aprobó en crítica. El veredicto de los espectadores en redes sociales no fue positivo y, de forma generalizada, se señaló un falta de ritmo, frescura y ambición en un formato que, para muchos, encajaría mejor en La 2 y no en la 'cadena madre' de TVE.

Y cuantitativamente, la acogida tampoco ha sido para tirar cohetes. Más bien hablamos de un dato frío, poco prometedor, a pesar de su intensa campaña de promoción. El debut anotó un 10,1% de cuota de pantalla y congregó 765.000 espectadores de media. Teniendo en cuenta la feroz competencia que afrontará a partir de su segunda entrega con el estreno de 'Supervivientes 2026', los presagios no son halagüeños.

El ESTRENO de #AlMargenDeTodo alcanza un 10.1% de share y una media de 765.000 espectadores



Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa



👀 Seguiremos atentos a su evolución#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/rs5U3mIc9n — Dos30' (@Dos30TV) February 27, 2026

'Al margen de todo' logró mantener el codiciado doble dígito, sí, pero se colocó por debajo de la media diaria de La 1 (12,4%) y se conformo con ser cuarta opción del público. Si bien, el liderazgo de la noche fue para 'Perdiendo el juicio', la serie protagonizada por Elena Rivera, que firmó un destacado 12,1% en Antena 3.

Se trató de su máximo en cuota. Es más, con esa cifra la ficción ha conseguido pleno de liderazgos en sus tres primeras semanas de emisión (12%, 11,7% y 12,1%). Algo totalmente inusual para la ficción en abierto, lo que hace muy meritorios los resultados que está alcanzando.

Por otro lado, la antesala a la semifinal y final de 'GH DÚO' también registró récord de temporada en share con un gran 14,9%, siendo líder en lo que respecta a su franja completa de emisión (23:11 a 01:55 horas).

#GHDúo27F con su MEJOR CUOTA DE TEMPORADA al firmar un 14.9%, 865.000 y 1.987.000 espectadores únicos



👁‍🗨 Líder, dejando a las demás opciones por debajo de los dos dígitos



👁‍🗨 Roza el 20% entre las mujeres #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/xSU1JZ2z1u — Dos30' (@Dos30TV) February 27, 2026

En estricta competencia, de 23:17 a 00:21 horas, las audiencias quedaron de la siguiente manera:

'Perdiendo el juicio': 12,1% y 958.000

'GH Dúo': 11,8% y 936.000

'Horizonte': 10,8% y 855.000

'Al margen de todo': 10,4% y 823.000

Así, y como apuntábamos previamente, el espacio de Dani Rovira fue última elección del público entre las principales ofertas generalistas; por detrás no solo de Antena 3 y Telecinco, sus rivales más inmediatos, sino también de Cuatro, con ese 10,8% en competencia directa que obtuvo 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter.